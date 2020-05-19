Общество

Названа сумма, потраченная на наказы избирателей в 2019 году

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В 2019 году на исполнение наказов избирателей было потрачено более 68 млн рублей. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил глава Пензы Владимир Мутовкин во время отчета о деятельности городской думы в минувшем году.

По его словам, за это время было отремонтировано 26 тыс. 559 кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров на общую сумму 18 млн 613 тыс. рублей, обустроены 283 детские площадки на 12 млн 135 тыс. рублей, проведен ремонт в 53 школах и 55 детских садах на 37 млн 710 тыс. рублей.

Кроме того, приобреталось игровое оборудование, музыкальные инструменты, мебель.

В адрес депутатов поступило около двухсот благодарностей, грамот, благодарственных писем за оказанную помощь, отзывчивость и добросовестную работу.

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Гость||

Очень интересно! Депутаты исполнили наказы избирателей за счет средств бюджета г. Пензы. И им за это двести благодарностей, грамот и прочего всего. В чем их вклад и работа? Не проще все наказывать администрации города, иначе для чего они нужны? Эх, Россия, эх, Пемза!

Гость||

Как посоветовала одна помощница депутата, во время встречи депутата с избирателями: "А вы выигрывайте гранты на благоустройство своей территории, вот мы на своей улице уже пять таких грантов выиграли."

Имя: Гость
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