Названа сумма, потраченная на наказы избирателей в 2019 году

19.05.2020 | 14:29

В 2019 году на исполнение наказов избирателей было потрачено более 68 млн рублей. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил глава Пензы Владимир Мутовкин во время отчета о деятельности городской думы в минувшем году.

По его словам, за это время было отремонтировано 26 тыс. 559 кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров на общую сумму 18 млн 613 тыс. рублей, обустроены 283 детские площадки на 12 млн 135 тыс. рублей, проведен ремонт в 53 школах и 55 детских садах на 37 млн 710 тыс. рублей.

Кроме того, приобреталось игровое оборудование, музыкальные инструменты, мебель.

В адрес депутатов поступило около двухсот благодарностей, грамот, благодарственных писем за оказанную помощь, отзывчивость и добросовестную работу.