Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|18:17
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Общество

В областном минобре рассказали, когда завершится учебный год

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В пятницу, 15 мая, в пресс-службе Министерства образования Пензенской области озвучили дату окончания учебного года.

Ученикам 1-11-х классов рекомендовано учиться до 30 мая. Образовательный процесс будет осуществляться дистанционно. В том же формате будут функционировать и учреждения дополнительного образования.

Для студентов колледжей учебный год завершится 30 июня, после прохождения итоговой аттестации. Юноши и девушки тоже продолжат получать знания в дистанционном формате. Экзаменационные испытания у них пройдут удаленно, с использованием современных технологий.

До 30 мая детские сады в области будут работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса.

«До конца мая рекомендовано не проводить на территории Пензенской области массовые мероприятия с участием несовершеннолетних», - добавили в пресс-службе регионального минобра.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Жесть!!! С кем дети должны уроки делать???с кем оставить ребёнка дома???

Гость||

за что нам такое наказание! отпустите детей на каникулы, отправлю за город, пусть там самоизолируются!

Гость||

Пенза, форевер!

Гость||

Может хоть следующий будет поадекватнее, ну вы поняли о чем я. И министры может другие будут, не прилизанные. Дети с кем дома должны сидеть?

Гость||

Сколько можно детей это бестолковщиной донимать? Зрение портить! почему нельзя всем уже сейчас завершить! вы чего добиваетесь?

Гость||

Разродились под конец пятницы и всех "обрадовали" своей мизопедией!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Экзаменационные испытания у них пройдут удаленно, с использованием современных технологий.
Видели мы эти современные технологии.

Гость||

Гость писал(a):

Жесть!!! С кем дети должны уроки делать???
Они их вообщето сами должны делать, а не с кем-то

Гость||

Может хоть следующий будет поадекватнее

+100500

Гость||

Да, пусть учебный год закончится побыстрее. Чтобы детки вместо того, чтобы за уроками зрение портить, портили его, играя за тем же компьютером в игры. Бестолково проводили время.

Гость||

Белозерцевещев апреле сказал,раньше времени не закончим,а то дети вместо учебы высыпят на улицу и заболеют....

Гость||

Гость писал(a):

Они их вообщето сами должны делать, а не с кем-то
А кто ребенку должен объяснить новую тему? Учителя этого не делают. Сами? Ну извините, не все дети вундеркинды...

Гость||

(До конца мая рекомендовано не проводить на территории Пензенской области массовые мероприятия с участием несовершеннолетних .) 16- летним и тем ,кому не исполнилось 18 ,можно принимать участие в мероприятиях ? Ведь они уже не дети ,президентской помощи в сумме 10 тысяч им не предусмотрено , у них у всех свой бизнес и все поголовно в браке состоят !

Гость||

А ещё и все ограничения будут продлены до 31 мая. Губернатор уже подписал Постановление от 15.05.2020 N 85.

Послаблений в изменяющем нет, ну это и так было понятно после сегодняшней статистики.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Жесть!!! С кем дети должны уроки делать???
Они их вообщето сами должны делать, а не с кем-то
Да что вы говорите??? Сами??? Подключи! Найди! Объясни! Проконтролируй! Отправь!!! Сами говорите должны делать???

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Имя: Гость
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