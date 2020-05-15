В областном минобре рассказали, когда завершится учебный год

15.05.2020 | 16:41

В пятницу, 15 мая, в пресс-службе Министерства образования Пензенской области озвучили дату окончания учебного года.

Ученикам 1-11-х классов рекомендовано учиться до 30 мая. Образовательный процесс будет осуществляться дистанционно. В том же формате будут функционировать и учреждения дополнительного образования.

Для студентов колледжей учебный год завершится 30 июня, после прохождения итоговой аттестации. Юноши и девушки тоже продолжат получать знания в дистанционном формате. Экзаменационные испытания у них пройдут удаленно, с использованием современных технологий.

До 30 мая детские сады в области будут работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса.

«До конца мая рекомендовано не проводить на территории Пензенской области массовые мероприятия с участием несовершеннолетних», - добавили в пресс-службе регионального минобра.