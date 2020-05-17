В Кузнецке хотят продолжить благоустройство исторического центра

17.05.2020 | 11:00

Кузнечанам предложили принять участие в обсуждении проекта благоустройства улицы Белинского.

Речь идет о территории привокзальной площади, сквере имени А. Н. Радищева и зеленых зонах перед почтамтом и кафе «Телец».

В 2019 году кузнечане выбрали этот объект для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Данный участок улицы является продолжением территории, которая выиграла всероссийский конкурс и была благоустроена.

Жители Кузнецка могут внести свои предложения по обновлению улицы, которые затем будут учтены при разработке дизайн-проекта. Для этого горожанам предлагается зайти на главную страницу официального сайта администрации и оставить свои замечания в специальной анкете. Сделать это необходимо до 29 мая.

Затем проект отправят на всероссийский конкурс по благоустройству малых городов России. В случае победы Кузнецк получит грант в 85 млн рублей для реконструкции территории, сообщили в пресс-службе его администрации.