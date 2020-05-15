Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|19:49
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Общество

Весенний призыв в Пензе проходит в противоэпидемическом формате

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Весенний призыв 2020-го впервые проходит в условиях повышенной санитарно-эпидемиологической готовности - у военных иначе быть не может. В связи с распространением коронавирусной инфекции на областном сборном пункте предприняты все меры предосторожности, даже дверные ручки обмотаны тканью, пропитанной антисептическим составом. Во внутреннем дворе развернут палаточный лагерь, где уже ждут новобранцев.

«Мы имеем задание на весну такое же, как и осенью, - 1 200 человек. Министерством обороны принято решение, что отправлять к месту службы будут отдельными железнодорожными вагонами. Исключаются контакты призывников с гражданскими людьми», - сообщил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Призывные медицинские комиссии работают в новых условиях. Будущие срочники распределены на потоки.

Палатку можно сравнить с военно-полевой лабораторией. Даже у медиков защитные костюмы - цвета хаки.

«Происходит забор крови для тестирования на наличие антител. После того как кровь забрали, ее обрабатывают, и она поступает в следующий раздел для выполнения самого теста. Он проводится в течение 15 минут», - рассказала заведующая лабораторным отделением военного госпиталя Любовь Волкова.

Более 4 000 тест-систем имеется в распоряжении медперсонала призывных комиссий. Достаточно и средств защиты, и антисептиков.

Если анализ окажется положительным, то новобранца встретит санитар.

«Изолятор рассчитан на одного-двух потенциально зараженных призывников», - пояснил санитар Станислав Новиков.

В другую дверь входят уже те, кого COVID-19 обошел стороной. Врачи проверяют пригодны ли к службе юноши. Их документы берут в руки после облучения.

Сколько в противоэпидемических условиях будут работать на областном сборном пункте - точно сказать не могут. Все зависит от ситуации. Но вот дату завершения весеннего призыва называют - 15 июля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Клоунами были - клоунами и остались!

Гость||

Боже мой, и в таких условиях опять ребят раздели! Документы берут после облучения. А сидят в масках, перчатках, бахилах и в трусах! Что за необходимость такая - в коридорах до трусов раздеваться?!

Гость||

В такой холод в палатках?!

Гость||

Я вам больше скажу - в некоторых кабинетах и последние трусы приходится снимать .

Гость||

Так то в кабинетах, а не в коридорах. Еще и фотографируют и выставляют напоказ.

Гость||

Гость писал(a):

Я вам больше скажу - в некоторых кабинетах и последние трусы приходится снимать .
- Доктор! у меня в жопе что-то колется!

- Повернитесь, нагнитесь... Да у вас там роза!

- Это Вам!

Гость||

Гость писал(a):

Что за необходимость такая - в коридорах до трусов раздеваться?!
На этот вопрос сейчас уже никто и не ответит. Скорей всего, кто-то во времена Рокоссовского или может даже Троцкого изгольнулся и велел всем призывникам раздеваться. так и понеслось, все делают по привычке, а зачем - даже подумать не могут. Возможно - нечем. Это как с демонстрациями в наше капиталистическое время.

Гость||

До трусов раздевают, чтоб оружие с собой не пронесли.

Гость||

Гость писал(a):

До трусов раздевают, чтоб оружие с собой не пронесли.
Умно

Имя: Гость
Комментарий:

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