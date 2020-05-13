В Пензенской области продолжают фиксировать новых зараженных

13.05.2020 | 10:41

По данным на среду, 13 мая, в Пензенской области стало на 42 зараженных коронавирусом больше. Общее количество подтвержденных диагнозов за все время пандемии - 879. Информацию опубликовало интернет-издание Mash.

Накануне стало известно о 35 новых случаях заболевания опасной инфекцией. Тогда диагноз подтвердился у 28 жителей Пензы и одного зареченца. Два пациента - из Нижнеломовского района, по одному - из Камешкирского, Пачелмского и Мокшанского.

Какова география заболевания на 13 мая, пока неизвестно.

Общее число выздоровевших - 497, умерших - 10.

12-го числа и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, говоря о больных коронавирусом, отметила, что 26 человек с COVID-19 находятся в реанимации, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.