Общество

В Пензенской области продолжают фиксировать новых зараженных

Печать

По данным на среду, 13 мая, в Пензенской области стало на 42 зараженных коронавирусом больше. Общее количество подтвержденных диагнозов за все время пандемии - 879. Информацию опубликовало интернет-издание Mash.

Накануне стало известно о 35 новых случаях заболевания опасной инфекцией. Тогда диагноз подтвердился у 28 жителей Пензы и одного зареченца. Два пациента - из Нижнеломовского района, по одному - из Камешкирского, Пачелмского и Мокшанского.

Какова география заболевания на 13 мая, пока неизвестно.

Общее число выздоровевших - 497, умерших - 10.

12-го числа и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, говоря о больных коронавирусом, отметила, что 26 человек с COVID-19 находятся в реанимации, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

... и человек 40 сегодня выпишут. Типа плато. Остальных запишут как пневмония.

Гость||

Пишите сколько с пневмонией, так и будут шастать и Маски не носить.

Гость||

Сделайте бесплатную сдачу теста на короновирус!!!

Гость||

После ежедневного роста ковидом и пневмонией еще и допускают мысль в школы детей вернуть!!!Даже думать об этом нельзя!!!

Гость||

А зачем в школу тогда выпускать?

Гость||

Опубликуйте, пожалуйста, данные по пневмонии. Что такое небольничная пневмония, как передается, сколько заболевших, умерших и т.д. Раскройте информацию, не нагнетайте обстановку.

Гость||

Главное, почему карантин по короне, если основная масса заболевших с какой то вдруг массовой пневмонией. Почему карантин не по пневмонии?

Гость||

Наконец то народ стал понимать, что надо смотреть количество заболевших пневмонией, а не цифры по ковиду!

Гость||

Какое количество! Анализы делают месяцами!!!!! Нас из за этого страшного анализа не могут домой отпустить, ждем сегодня уже 10 день (((( Скадите куда обратиться?

Гость||

А где Никишин? Почему выступает и.о. министра Чижова?

Гость||

Вот вам результат антибиотиков по рецепту. Раньше все сами лечились и пневмонии столько не было, а сейчас обильным питьем лечимся сначала, а когда пневмонию заработаем, то в больницу кладут. Медицина у нас на высоте, я это давно поняла, ещё когда мужа до инвалидности довели словами не выдумывайте, всё у вас нормально и это не ко мне.

Гость||

Да пусть рисуют эти цифры, сколько хотят. Если на самом деле количество больных будет расти, скоро это будет очевидно всем и тогда....

Гость||

Зато Белозерцев говорит что 2-3дня анализ делается, остальные 10 до больницы едет наверное.

Гость||

По всей стране рисуют плато. Они думают, что вирус их послушается, ха ха

Гость||

Гость писал(a):

А где Никишин? Почему выступает и.о. министра Чижова?
Она уже не первый день замещает.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте