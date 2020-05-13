Общество

Число перенесших коронавирус пензенцев приблизилось к 550

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Почти 550 жителей Пензенской области с уверенностью могут назвать себя переболевшими новой коронавирусной инфекцией. В среду, 13 мая, стены больниц региона покинули очередные пациенты.

«Сегодня выписан 51 человек. Итого выздоровевших 548», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

Число зарегистрированных в регионе случаев COVID-19 к 13 мая достигло 879. За последние сутки диагноз подтвердили у 42 человек. В их числе четырехлетний ребенок, остальные пациенты - в возрасте от 18 до 87 лет.

За весь период эпидемии в вирусологической лаборатории обследовано 23 647 человек, проведено 24 497 исследований. В лабораториях лечебных учреждений обследованы 24 514 пациентов, проведено 26 254 теста.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Классная новость

Гость||

Дай бог быстрее вернуться к обычному ритму жизни без болезни.

Гость||

Плато. Можно сверлить дырки под ордена. Главное теперь не спалиться со статистикой по пневмонии и видосами из больниц.

Гость||

Пора "осваивать"бабло на памятник медработникам?

Гость||

Да скажите им уже статистику сколько от пневмонии излечивается, а то параноики никак не успокоятся

Гость||

Гость писал(a):

Да скажите им уже статистику сколько от пневмонии излечивается, а то параноики никак не успокоятся
Лучше скажите,сколько умирает от пневмонии каждый день.

Гость||

Памятник из бордюров будет

Имя: Гость
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