Стала известна география новых случаев коронавируса

12.05.2020 | 14:17

В оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Диагноз подтвердился у 28 жителей Пензы и одного зареченца. Два пациента - из Нижнеломовского района, по одному - из Камешкирского, Пачелмского и Мокшанского.

Всего на 12 мая в регионе зарегистрировано 837 случаев COVID-19. С начала эпидемии 440 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 35 человек, в том числе у двух детей. Одному из них год, другому 10 лет. Возраст остальных инфицированных - от 18 до 78 лет.