Общество

Стала известна география новых случаев коронавируса

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В оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Диагноз подтвердился у 28 жителей Пензы и одного зареченца. Два пациента - из Нижнеломовского района, по одному - из Камешкирского, Пачелмского и Мокшанского.

Всего на 12 мая в регионе зарегистрировано 837 случаев COVID-19. С начала эпидемии 440 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 35 человек, в том числе у двух детей. Одному из них год, другому 10 лет. Возраст остальных инфицированных - от 18 до 78 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему не пишете, сколько людей с пневмониями лежат в больницах!!! Каждый день то 70, то 90 человек кладут за сутки. Это тоже важно для людей.

Гость||

Люди ведут ВОЙНУ С КОРОНОВИРУСОМ? МАСКИ И ПЕРЧАТКИ это оружие против КОРОНОВИРУСА?

СОЛДАТАМ во время войны ПРОДАЮТ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ???

"Офицеры" вероятно этим обеспечены бесплатно?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2020 14:50|

Почему не пишете, сколько людей с пневмониями лежат в больницах!!! Каждый день то 70, то 90 человек кладут за сутки. Это тоже важно для людей.

Важно только с коронавирусом?

Гость||

нам ни география нужна. Людям интересно где и как они этот вирус подхватывают в масках или нет соблюдали режим самоизоляции или нет?

Имя: Гость
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