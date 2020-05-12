Стала известна география новых случаев коронавируса

В оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у 28 жителей Пензы и одного зареченца. Два пациента - из Нижнеломовского района, по одному - из Камешкирского, Пачелмского и Мокшанского.
Всего на 12 мая в регионе зарегистрировано 837 случаев COVID-19. С начала эпидемии 440 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 35 человек, в том числе у двух детей. Одному из них год, другому 10 лет. Возраст остальных инфицированных - от 18 до 78 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Почему не пишете, сколько людей с пневмониями лежат в больницах!!! Каждый день то 70, то 90 человек кладут за сутки. Это тоже важно для людей.