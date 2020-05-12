Новая профессия с нуля: пензенцы могут получать американскую зарплату

Профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом с высоким доходом. В Пензе таких специалистов готовит Международная компьютерная академия «ШАГ».
Что ждет студентов и какие у них перспективы, рассказал генеральный директор учебного заведения Павел Специан.
- Что такое компьютерная академия «ШАГ»?
- Наша академия - это крупнейший международный учебный центр IT-образования, существующий с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Пензе, а закончить, например, в Сиэтле.
- Чему конкретно будут обучать в пензенском филиале академии?
- «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят:
Программисты учатся создавать пользовательские и мобильные приложения, компьютерные игры, утилиты, работать с базами данных и многому другому.
После курса «Компьютерная графика и дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.
Выпускники курса «Интернет-маркетинг» получают практические навыки медиапланирования, формируют и управляют стратегиями продвижения в интернете рекламной кампании с применением всех digital-форматов.
- Кто может стать студентом академии? Как к вам поступить?
- В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию. Студенты могут получить вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT. Каких-то особых требований к студентам нет. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля.
- Как студенты академии смогут совмещать занятия с основной деятельностью?
- В нашей академии несколько форм обучения.
Стационар: подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников.
Полустационар: позволяет совмещать IT-образование с университетом или работой.
Оn-line: идеален для тех, кто считает удобным дистанционный формат или кому необходимо менять свою жизнь в условиях самоизоляции.
- Расскажите, как проходит обучение?
- Минимум 80% обучения - это практика. Кроме того, мы авторизированные центры Microsoft, Cisco и ряда других компаний. В программе предусмотрены экзамены от этих компаний. Помимо основного диплома студент может получить международные сертификаты. А на защите диплома у нас часто присутствуют представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу.
- А кто преподаватели?
- Преподаватели - специалисты IT-компаний с достаточным опытом работы. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель - сделать образование осознанным, интересным и результативным.
- Что получат выпускники?
- Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники работают в крупнейших компаниях в 36 странах мира.
Многие уезжают за рубеж, а кто-то, напротив, устраивается на удаленную работу и живет там, где ему нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в Пензе уже идет.
Узнать подробности и записаться на новый поток обучения можно по тел.: 8(937)-424-09-05, 8(937)-400-77-44 или на сайте академии.
Адрес филиала: г. Пенза, ул. Кирова, 42, 3-й этаж, оф. 301, www.pnz.itstep.org.
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