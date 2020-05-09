Пензенские волонтеры Победы рассказали о своей работе

09.05.2020 | 19:15

Александра Сафронова вместе со своими друзьями уже давно стала волонтером Победы. По зову сердца девушка помогает ветеранам и делом, и словом.

«Они очень много сделали для нас. Их подвиг неповторим и незабываем», - констатировала девушка.

140 ветеранов Пензы уже получили от волонтеров устные поздравления.

«Кто-то узнает нас уже по голосу - есть и такие. Благодарим их за отвагу, любовь к Родине, за то, что живем теперь под мирным небом», - рассказала Мария Сергеева.

О проделанной работе пензенские волонтеры рассказали главе региона, который приехал к ним в Дом молодежи. Затем участники встречи вместе послушали праздничное обращение главы государства.

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно», - отметил Президент РФ Владимир Путин.