В пятницу, 8 мая, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три главные новости недели, которые имели наибольшую популярность у пользователей.
В первом сюжете говорится о смерти фельдшера и водителя скорой помощи.
5 мая стало известно, что в Пензе от пневмонии скончалась фельдшер. После трагедии станцию проверили на предмет наличия средств защиты для медиков.
8 мая сообщили о смерти водителя скорой, «работавшего на передовой» в Неверкинском районе. 54-летний мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии, возникшей на фоне пневмонии.
Вторая новость рассказывает читателям о том, что учебный год в Пензенской области завершать досрочно не станут, несмотря на разрешение федерального центра.
Школьники 1-8-х и 10-х классов будут заниматься до 30 мая, выпускники - до 6 июня.
Чиновники считают, что если детей распустить досрочно, родители не смогут удержать их дома. Из-за этого эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может серьезно ухудшиться.
В третьем сюжете можно было узнать, что в Пензенской области не осталось районов без вируса, он распространился абсолютно везде.
На 8 мая в регионе - 678 случаев заражения, 246 выздоровевших и 8 умерших.
Самая напряженная ситуация - в Бессоновском (38), Городищенском (28) и Пензенском (27) районах.
Впервые врачи заговорили о семейных трагедиях, когда в больницу попадают члены одной семьи.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Во всей стране родители смогут детей удержать дома, и только пензенские школьники настолько суровые, что их удержать могут только домашние задания от учителей по смс.