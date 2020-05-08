Общество

Редакция портала PenzaInform.ru выбрала три главные новости недели

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В пятницу, 8 мая, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три главные новости недели, которые имели наибольшую популярность у пользователей.

В первом сюжете говорится о смерти фельдшера и водителя скорой помощи.

5 мая стало известно, что в Пензе от пневмонии скончалась фельдшер. После трагедии станцию проверили на предмет наличия средств защиты для медиков.

8 мая сообщили о смерти водителя скорой, «работавшего на передовой» в Неверкинском районе. 54-летний мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии, возникшей на фоне пневмонии.

Вторая новость рассказывает читателям о том, что учебный год в Пензенской области завершать досрочно не станут, несмотря на разрешение федерального центра.

Школьники 1-8-х и 10-х классов будут заниматься до 30 мая, выпускники - до 6 июня.

Чиновники считают, что если детей распустить досрочно, родители не смогут удержать их дома. Из-за этого эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может серьезно ухудшиться.

В третьем сюжете можно было узнать, что в Пензенской области не осталось районов без вируса, он распространился абсолютно везде.

На 8 мая в регионе - 678 случаев заражения, 246 выздоровевших и 8 умерших.

Самая напряженная ситуация - в Бессоновском (38), Городищенском (28) и Пензенском (27) районах.

Впервые врачи заговорили о семейных трагедиях, когда в больницу попадают члены одной семьи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

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Гость||

Во всей стране родители смогут детей удержать дома, и только пензенские школьники настолько суровые, что их удержать могут только домашние задания от учителей по смс.

Гость||

Гость писал(a):

Фельдшер Наталья есть, водителя Неверкинской скорой помощи нет в списке умерших мед.работников.

Оба официально умерли от пневмании.

Кому верить?

Этот список сами врачи и составляют по желанию. Чтобы коллег не забыть. Он неполный.

Гость||

Гость писал(a):

Во всей стране родители смогут детей удержать дома, и только пензенские школьники настолько суровые, что их удержать могут только домашние задания от учителей по смс.
Не знаю, как суровые, а вот то, что многие не разговаривают, а мычат годов до трех, это заметно. Там и связь с обучаемостью.

Имя: Гость
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