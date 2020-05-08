08.05.2020 | 20:00

В пятницу, 8 мая, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три главные новости недели, которые имели наибольшую популярность у пользователей.

В первом сюжете говорится о смерти фельдшера и водителя скорой помощи.

5 мая стало известно, что в Пензе от пневмонии скончалась фельдшер. После трагедии станцию проверили на предмет наличия средств защиты для медиков.

8 мая сообщили о смерти водителя скорой, «работавшего на передовой» в Неверкинском районе. 54-летний мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии, возникшей на фоне пневмонии.

Вторая новость рассказывает читателям о том, что учебный год в Пензенской области завершать досрочно не станут, несмотря на разрешение федерального центра.

Школьники 1-8-х и 10-х классов будут заниматься до 30 мая, выпускники - до 6 июня.

Чиновники считают, что если детей распустить досрочно, родители не смогут удержать их дома. Из-за этого эпидемиологическая ситуация по коронавирусу может серьезно ухудшиться.

В третьем сюжете можно было узнать, что в Пензенской области не осталось районов без вируса, он распространился абсолютно везде.

На 8 мая в регионе - 678 случаев заражения, 246 выздоровевших и 8 умерших.

Самая напряженная ситуация - в Бессоновском (38), Городищенском (28) и Пензенском (27) районах.

Впервые врачи заговорили о семейных трагедиях, когда в больницу попадают члены одной семьи.