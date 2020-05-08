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Общество

Пензенцы могут сделать анализ на коронавирус за деньги

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В Пензе можно сделать платный анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Исследование на COVID-19 проводят в клинической больнице «РЖД-Медицина», больше известной пензенцам как железнодорожная. Учреждение здравоохранения расположено по адресу: ул. Чехова, 17 (остановки общественного транспорта «Центральный рынок» и «Ул. Чехова»).

Цена - 2 500 рублей. Если проводить процедуру на дому, стоимость будет 3 100 рублей.

Анализ принимается с 8:00 до 13:00. Его сдают строго натощак, нельзя даже чистить зубы.

Вопрос о том, где за деньги проверить организм на наличие или отсутствие вируса, тревожит пензенцев со времени появления заболевания в регионе.

Еще в марте один из жителей областного центра в одной из групп сообщил: в поликлинике, куда он обратился с сухим кашелем и температурой 37, ему пояснили, что он бесконтактный пациент и вероятность приобрести вирус составляет 0%, а бесплатное тестирование проводят только контактным пациентам.

На тот момент в области был зафиксирован лишь один случай заболевания COVID-19. По состоянию на 7 мая коронавирус диагностирован у 678 пациентов. В общей сложности в вирусологической лаборатории было обследовано 21 369 человек, проведено 22 194 исследования. В лечебной сети проведено 21 064 теста, проверены 19 632 жителя региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

вот те на

Гость||

Через сколько дней результат?

Гость||

Ни фига себе цены... Всё для людей...

Гость||

а за счет средств собранных налогов для соответствующих целей, слабо?

Гость||

Цены на КТ озвучьте ещё. Ибо тесты часто ложноотрицательные, а вот КТ хоть не соврет, есть поражение лёгких или нет.

Гость||

по ЭХО Москвы говорили, что в Москве тесты закупили в Голандии по 4 евро за штуку, а у нас по 25 евро продают за штуку, примерно 2500 тысячи и получается, вот бизнес люди делают и все обо всем знаю. Самое смешное, что эти тесты оказалиськитайские

Гость||

Пенсионерам скидки?

Гость||

В Москве сдавала за 1050,а в Пензе с Ума посходили,откуда у людей такие деньги

Имя: Гость
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