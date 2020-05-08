В области зафиксировано более 40 новых случаев коронавируса

08.05.2020 | 10:33

По данным московского оперативного штаба на пятницу, 8 мая, в Пензенской области за сутки выявили 43 случая коронавирусной инфекции.

Таким образом, количество заразившихся новой инфекцией жителей региона - 678.

Такое число новых случаев не выявлялось в области с 1 мая. Со 2-го по 7-е число ежедневный прирост пациентов с подтвержденным коронавирусом не превышал 35.

7 мая в региональном оперативном штабе сообщили о 29 пациентах, излечившихся от инфекции и выписанных домой. Всего с начала эпидемии в области выздоровели 249 человек, 8 скончались.