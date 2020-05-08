Общество

В области зафиксировано более 40 новых случаев коронавируса

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По данным московского оперативного штаба на пятницу, 8 мая, в Пензенской области за сутки выявили 43 случая коронавирусной инфекции.

Таким образом, количество заразившихся новой инфекцией жителей региона - 678.

Такое число новых случаев не выявлялось в области с 1 мая. Со 2-го по 7-е число ежедневный прирост пациентов с подтвержденным коронавирусом не превышал 35.

7 мая в региональном оперативном штабе сообщили о 29 пациентах, излечившихся от инфекции и выписанных домой. Всего с начала эпидемии в области выздоровели 249 человек, 8 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

пошла жара

Гость||

Отголоски пасхальной недели?

Гость||

Владимир Высоцкий

Холера

Не покупают никакой еды -

Все экономят вынужденно деньги:

Холера косит стройные ряды,-

Но люди вновь смыкаются в шеренги.

Закрыт Кавказ, горит "Аэрофлот",

И в Астрахани лихо жгут арбузы,-

Но от станка рабочий не уйдет,

И крепнут как всегда здоровья узы.

Убытки терпит целая страна,

Но вера есть, все зиждется на вере,-

Объявлена народная война

Одной несчастной, бедненькой холере.

На трудовую вахту встал народ

В честь битвы с новоявленною порчей,-

Но пасаран, холера не пройдет,

Холере - нет, и все, и бал окончен!

Я погадал вчера на даму треф,

Назвав ее для юмора холерой,-

И понял я: холера - это блеф,

Она теперь мне кажется химерой.

Во мне теперь прибавилось ума,

Себя я ощущаю Гулливером,

И понял я: холера - не чума,-

У каждого всегда своя холера!

Уверен я: холере скоро тлеть.

А ну-ка - залп из тысячи орудий!

Вперед! Холерой могут заболеть

Холерики - несдержанные люди.

1970 г.

Гость||

А можно статистику по вирусной пневмонии параллельно публиковать?

Гость||

Очень странно работает диагностика, 2 мазка взяли две недели назад дома, результатов до сих пор нет. Взяли в больнице два - уже через неделю готов результат. Странно!!! Я понимаю, врачи работают,им тяжело, но и больным не легче, они ничего не знают, информацию о результатах анализов и КТ не сообщают.

Гость||

Уважаемый Губернатор! Признайте уже, что самоизоляция по факту закончилась, люди вышли на улицы. Теперь уже ничто и никто не загонит людей в душные квартиры. "Если не можешь победить толпу, возглавь ее" - Никколло Макиавелли. Возглавьте уже это движение людей по выходу из "самоизоляции", смягчайте введенные ограничения на работу организаций. И люди Вас поддержат. От коронавируса, как и от гриппа, не спрятаться, по оценкам ведущих отечественных и мировых вирусологов бОльшая часть населения все равно им переболеет. Кроме того, это необходимо для выработки коллективного иммунитета. Примите правильное решение

Гость||

Гость писал(a):

Примите правильное решение
Пять тыщ за выход без маски. Устроит?

Гость||

Гость писал(a):

А можно статистику по вирусной пневмонии параллельно публиковать?
Какая статистика и вирусная пневмония и неподтвержденные лежат в одной палате, за 10 дней все перезаражаются, пока результат придет.

Гость||

Изоляцию надо снимать и по возможности усиливать тестирование. Поди 30-40% переболели

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.05.2020 10:48|

Гость писал(a):

Примите правильное решение

Пять тыщ за выход без маски. Устроит?

по-моему вполне адекватно. Пусть таскаются где хотят, но в масках!

Гость||

Ярмарка садоводов даст плоды.

Гость||

А уж подумал где новости по вирус,забыли чтоль,и на тебе тут!!!

Гость||

Ещё 4 дня и Путин даст отбой вирусам,скажет хватит прекращается цирк

Гость||

Гость писал(a):

А уж подумал где новости по вирус,забыли чтоль,и на тебе тут!!!
Д цифры придумывали просто, какие лучше написать

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