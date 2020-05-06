На панно у Холма воинской славы в Кузнецке разместили 10 000 фото

06.05.2020 | 17:27

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кузнецке завершилась работа по изготовлению и установке панно из фотографий земляков-фронтовиков.

Идея родилась год назад. За образец решили взять панно «Во славу Отечества», установленное в Нижнем Новгороде, основой которого стали снимки фронтовых лет. Оргкомитет обратился к кузнечанам с просьбой поделиться фотоснимками родственников и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, и те откликнулись на призыв.

Теперь баннер готов. Его разместили в знаковом для горожан месте - у подножия Холма воинской славы.

«Баннер вместил около 10 тысяч снимков. На полотне размером 3 на 12 метров изображены Знамя Победы, легендарный танк Т-34 и коллаж из фотографий фронтовиков, предоставленных кузнечанами из своих семейных альбомов. Вблизи можно увидеть фотографии множества реальных людей. Кто-то позирует для документа, а кто-то - в окружении товарищей-бойцов на отдыхе. В военной форме или в штатском, но все они - герои, прошедшие горнило войны», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.