Общество

Регбисты «Локомотива» высадили в Заре сосны, каштаны и рябины

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Игроки регбийного клуба «Локомотив» присоединились к международной акции «Сад памяти». В микрорайоне Заря спортсмены и руководители команды укоренили сосны, каштаны и рябины в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Акция простая, но при этом очень важная. Посадить дерево - всегда благородное дело, а посадить своими руками деревья с командой, в память о героях, которые отстояли для нас свободу, жизнь, - это всегда почетно. Мы считаем, что это очень важно для нас», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив» Игорь Бармапов.

Всего на территории Пензенской области в 2020-м высадят 75 тысяч деревьев - по числу лет, прошедших с момента, когда Советский Союз и весь мир облетела долгожданная весть о Великой Победе. Потомки воинов, не давших распространиться фашистскому режиму, делают все, чтобы память жила.

Сами регбисты уверены: их саженцы обязательно вырастут и станут частью целой Аллеи славы, потому что работа выполнена с душой.

«Для меня это абсолютно привычно, есть место, где я занимаюсь практически каждый год весной и осенью. Всем хочу пожелать, чтобы участвовали в таком мероприятии и в память о бойцах сажали деревья», - высказался игрок РК «Локомотив» Рушан Ягудин.

Всего в рамках акции игроки регбийного клуба «Локомотив» высадили более 50 сосен, рябин и каштанов.

«В преддверии большого праздника всех жителей города Пензы и всех гостей, россиян хочется поздравить с великим Днем Победы, пожелать добра, благополучия и мирного неба над головой», - отметил Игорь Бармапов.

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Гость||

Здоровые мужики им бы в литейку на тяжпром а они ерундой занимаются

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