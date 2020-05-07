Более сотни пензенцев застряли за границей из-за коронавируса

07.05.2020 | 08:07

С начала пандемии коронавируса 138 жителей Пензенской области, вынужденно оставшихся за рубежом, подали заявки на возвращение домой. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Думаю, многие из вас знают, что сейчас за границей находятся наши граждане. Кто-то из них пренебрег советами и уехал отдыхать в марте и даже апреле, кто-то застрял по служебным делам, кто-то оказался за рубежом по личным обстоятельствам. Ситуации разные, но объединяет их одно - желание вернуться на Родину», - пояснила Черемушкина.

Жители области находятся в 33 странах мира, в том числе в 25 странах дальнего зарубежья. По словам Черемушкиной, пензенские госслужащие делают большую работу, чтобы вернуть их домой. За этим «стоит колоссальный труд, ночные звонки, сотни переговоров и большой документооборот, осложненный мировой пандемией COVID-19».

За период с 16 апреля по 6 мая содействие оказали 19 пензенцам.

«Их доставили спецтранспортом (есть жесткие условия, для выполнения которых переоборудовали машину правительства) в сопровождении ДПС домой для самоизоляции из обсерваторов и аэропортов Москвы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону. И они дома. Дома благодаря неравнодушным людям, которым звонят ночью, которые принимают на себя вал негатива в чатах, которые делают все, чтобы помочь. Потому что #своихнебросаем», - подчеркнула Черемушкина.