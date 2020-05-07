Общество

Более сотни пензенцев застряли за границей из-за коронавируса

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С начала пандемии коронавируса 138 жителей Пензенской области, вынужденно оставшихся за рубежом, подали заявки на возвращение домой. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Думаю, многие из вас знают, что сейчас за границей находятся наши граждане. Кто-то из них пренебрег советами и уехал отдыхать в марте и даже апреле, кто-то застрял по служебным делам, кто-то оказался за рубежом по личным обстоятельствам. Ситуации разные, но объединяет их одно - желание вернуться на Родину», - пояснила Черемушкина.

Жители области находятся в 33 странах мира, в том числе в 25 странах дальнего зарубежья. По словам Черемушкиной, пензенские госслужащие делают большую работу, чтобы вернуть их домой. За этим «стоит колоссальный труд, ночные звонки, сотни переговоров и большой документооборот, осложненный мировой пандемией COVID-19».

За период с 16 апреля по 6 мая содействие оказали 19 пензенцам.

«Их доставили спецтранспортом (есть жесткие условия, для выполнения которых переоборудовали машину правительства) в сопровождении ДПС домой для самоизоляции из обсерваторов и аэропортов Москвы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону. И они дома. Дома благодаря неравнодушным людям, которым звонят ночью, которые принимают на себя вал негатива в чатах, которые делают все, чтобы помочь. Потому что #своихнебросаем», - подчеркнула Черемушкина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Думаю, многие из вас знают, что сейчас за границей находятся наши граждане. Кто-то из них пренебрег советами и уехал отдыхать в марте и даже апреле, кто-то - застрял по служебным делам, кто-то оказался за рубежом по личным обстоятельствам.
Их туда ни кто не посылал. Сами сделали свой выбор.

Гость||

Боже,да всем насрать с высокой колокольни.

Гость||

Фотка зачетная. Половой женский орган и надпись Я Пензу. Это как или куда?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За этим «стоит колоссальный труд, ночные звонки, сотни переговоров и большой документооборот
какая не посильная работенка ай яй яй.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Думаю, многие из вас знают, что сейчас за границей находятся наши граждане.
моя плакать

Гость||

Классика жанра! подвиг одного всегда является следствием разгильдяйства другого. Вольно нашим соотечественникам в условиях эпидемии было шляться по миру? развлеклись? отдохнули? А теперь на деньги налогоплательщиков за ними самолеты шлют, деньги на "передержку" в загранке выделяют, прилетевших в обсерваторах кормят. Каждого, кто встрял по собственной глупости теперь следует заставить ВСЕ расходы на свое "спасение и содержание возместить. Доподлинно, люди не на последние гроши ездили, чтобы теперь на родину заразу привезти. Справедливо будет

Гость||

Такая переживательная новостя я теперь место не найду пока последнего не доставят в наше городишко.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Думаю, многие из вас знают, что сейчас за границей находятся наши граждане
Это сироты наследие царского режима.

Гость||

Гость писал(a):

Справедливо будет
и, кстати, инкубационный период проказы - до 20 лет. пожалеем этих любителей острых ощущений - они вернутся. с чем? кто то будет знать - не за просто так. а остальные просто попьют водички, сока, укусит их какой случайный клопик...

это всё к примеру, так было испокон тысячелетий

Гость||

Оставте их там!Их предупреждали!

Гость||

Нафиг-нафиг, пусть там побуду... Зачем они нам?! У нас и своей заразы дохрена! Одна вон вернулась, и с середины марта у нас понеслось.

Гость||

а я им завидую,когда теперь поедешь?А они отдыхают.

пойду похмелюсь

Гость||

а от одной даже близким родственникам не передался и такое бывает.

Гость||

На хрен они здесь нужны?

Гость||

Пусть там и остаются!!!кто Родину любит,тот дома сидит с 27.03.20

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12
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Имя: Гость
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