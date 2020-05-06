Общество

В Пензенской области районные больницы заполнены пациентами

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Жители области расслабились и вовсю нарушают режим самоизоляции. Речь об этом шла на прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в среду, 6 мая.

Как доложил министр здравоохранения Александр Никишин, количество вызовов скорой несколько снизилось: если 2-3 недели назад за сутки медики выезжали 1 100-1 200 раз, то за вчерашние сутки было 1 190 вызовов, а в предыдущие дни - 900-1 000. Тем не менее ситуация остается напряженной - очень много случаев пневмонии.

«После вашего выступления мне так и захотелось выйти на улицу и посидеть на лавочке, погреться на солнышке. Мы говорим о том, что ждем снижения заболеваемости, а пневмонии меньше не становится. Переполнены больницы: областная имени Бурденко, КИМ, 4-я больница, госпиталь переполнен», - констатировал губернатор.

Он отметил, что при работе на опережение были освобождены Мокшанская, Бессоновская Пензенская, Городищенская больницы, но и в них на сегодняшний день места заняты пациентами. Также заполняются межрайонные лечебные учреждения - Кузнецкая, Нижнеломовская, Сердобская.

«Вот вам результат расслабленности и недопонимания ситуации гражданами, которые нарушают режим самоизоляции. Когда я вижу маму с коляской, которая идет без маски, - я удивляюсь. Хотя в детской больнице лежали и месячный ребенок, и годовалые. Если уж вышли, маску и перчатки надо надевать», - резюмировал Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ПОСЛЕ ЯРМАРКИ САДОВОЙ КУДА БУДУТ СКЛАДЫВАТЬ ПЕНСИОНЕРОВ-ДАЧНИКОВ?

Гость||

И...??? Что дальше? Посетовали и все? Опять никаких мер???

Гость||

Заврались уже. Больницы переполнены больными с пневмонией. А когда такое было у нас ? Статистика где? Так почему ее не приравнивают к ковиду??

Имя: Гость
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