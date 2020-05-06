Общество

А. Никишин: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне

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В среду, 6 мая, на пресс-конференции в региональном правительстве министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал сложившуюся ситуацию с коронавирусом и пневмониями напряженной.

«Мы вышли на определенный уровень заболеваемости на протяжении четырех дней, наблюдаем, что она застабилизировалась, но на высоких цифрах», - заявил он.

По словам руководителя ведомства, если неделю назад количество пациентов с пневмонией было 60-70, то сейчас - 150-160.

Он уточнил, что COVID-19 подтверждается менее чем у половины поступивших, а тяжелые формы развития болезни наблюдаются у людей преклонного возраста - 80-90 лет (их сейчас около пяти-шести).

Александр Никишин отметил: на протяжении 70 дней число ежедневно госпитализируемых пациентов стабильно - 12-15 человек.

«Ряд пациентов с легкой инфекцией мы можем лечить на дому, создан дневной стационар при инфекционной больнице - около 50 человек там состоят», - пояснил министр, подчеркнув, что такие люди должны строго соблюдать режим самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что у них, у едросов за методичка такая? Стабилизировалась на высоком уровне. Еще бы сказал, при наличии отсутсвия и отрицательный рост

Гость||

penzainform.ru писал(a):

COVID-19 подтверждается менее чем у половины поступивших
они что не соблюдали режим самоизоляции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

создан дневной стационар при инфекционной больнице - около 50 человек там состоят», - пояснил министр, подчеркнув, что такие люди должны строго соблюдать режим самоизоляции.
Это как? Каждый день болтаться в стационар и обратно?

Гость||

А скорые с мигалкой каждые полчаса ездить для устрашения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам руководителя ведомства, если неделю назад количество пациентов с пневмонией было 60-70, то сейчас - 150-160.
а в том году сколько?

Гость||

Зачем же болтаться, дома наверняка сидят, может врач иногда приходит

Гость||

преклонного возраста - 80-90 лет (их сейчас около пяти-шести).как интересно: около пяти-шести

Гость||

сколько в области больных с пневмониями?

Сколько в этом году умерло с диагнозом "пневмония"?

Без этих цифр, все сказки про "вирус" - просто сказки!

Гость||

Гость писал(a):

как интересно: около пяти-шести
5,5 6,5

Гость||

"Сказка" с этой пневмонией уже с 2017 года, умирали пачками и все молчали, а теперь об этом вспомнили, когда стали оптимизировать медицину... " ШИЛО МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ"... Этот фейк все уже поняли...

Имя: Гость
Комментарий:

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