А. Никишин: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне

В среду, 6 мая, на пресс-конференции в региональном правительстве министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал сложившуюся ситуацию с коронавирусом и пневмониями напряженной.
«Мы вышли на определенный уровень заболеваемости на протяжении четырех дней, наблюдаем, что она застабилизировалась, но на высоких цифрах», - заявил он.
По словам руководителя ведомства, если неделю назад количество пациентов с пневмонией было 60-70, то сейчас - 150-160.
Он уточнил, что COVID-19 подтверждается менее чем у половины поступивших, а тяжелые формы развития болезни наблюдаются у людей преклонного возраста - 80-90 лет (их сейчас около пяти-шести).
Александр Никишин отметил: на протяжении 70 дней число ежедневно госпитализируемых пациентов стабильно - 12-15 человек.
«Ряд пациентов с легкой инфекцией мы можем лечить на дому, создан дневной стационар при инфекционной больнице - около 50 человек там состоят», - пояснил министр, подчеркнув, что такие люди должны строго соблюдать режим самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Что у них, у едросов за методичка такая? Стабилизировалась на высоком уровне. Еще бы сказал, при наличии отсутсвия и отрицательный рост