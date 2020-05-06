А. Никишин: Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на высоком уровне

06.05.2020 | 09:22

В среду, 6 мая, на пресс-конференции в региональном правительстве министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал сложившуюся ситуацию с коронавирусом и пневмониями напряженной.

«Мы вышли на определенный уровень заболеваемости на протяжении четырех дней, наблюдаем, что она застабилизировалась, но на высоких цифрах», - заявил он.

По словам руководителя ведомства, если неделю назад количество пациентов с пневмонией было 60-70, то сейчас - 150-160.

Он уточнил, что COVID-19 подтверждается менее чем у половины поступивших, а тяжелые формы развития болезни наблюдаются у людей преклонного возраста - 80-90 лет (их сейчас около пяти-шести).

Александр Никишин отметил: на протяжении 70 дней число ежедневно госпитализируемых пациентов стабильно - 12-15 человек.

«Ряд пациентов с легкой инфекцией мы можем лечить на дому, создан дневной стационар при инфекционной больнице - около 50 человек там состоят», - пояснил министр, подчеркнув, что такие люди должны строго соблюдать режим самоизоляции.