Общество

В Пензенской области почти неделю ищут 77-летнего мужчину

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В Пензенской области продолжаются поиски 77-летнего Николая Андреевича Кузнецова. Житель села Манторово и поселка Лунино пропал 30 апреля.

Во вторник, 5 мая, добровольцы местного отделения отряда «Лиза Алерт» обратились ко всем жителям Лунинского района с просьбой оказать содействие в розыске пенсионера.

«Лунино и Манторово - это огромное количество отдельных домов с дворами, приусадебными участками и постройками на них. Осмотреть их, естественно, поисковые группы не могут. Мы очень ПРОСИМ ВАС выйти на свои участки, осмотреть их, все постройки на них, кусты и т. д. Также, если по соседству есть заброшенные дворы, осмотрите их (естественно, соблюдая все меры безопасности). ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Дедушка дезориентирован, он в темноте мог войти в любой двор, оказаться в любом сарае», - говорится в обращении, опубликованном на официальной странице «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Кроме того, лунинцев, на чьих домах, участках или магазинах установлены камеры видеонаблюдения, попросили отсмотреть записи начиная с 30 апреля или отправить их волонтерам, чтобы это сделали они.

Аналогичная просьба адресована владельцам автомобилей с видеорегистраторами.

«Если у вас есть запись, на которой предположительно есть наш Николай Андреевич, свяжитесь с инфоргом поиска или позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52», - призвали волонтеры.

Рост Николая Кузнецова 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы с лысиной, карие глаза. В день исчезновения на мужчине были черные куртка и штаны, синяя клетчатая рубашка, коричневые ботинки, черная шапка с козырьком.

С собой пенсионер взял металлическую трость.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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