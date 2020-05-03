В Пензенской области разыскивают 77-летнего Николая Кузнецова

03.05.2020 | 10:22

Волонтеры и родственники разыскивают 77-летнего жителя села Манторово и поселка Лунино Николая Андреевича Кузнецова. Пенсионер ушел из дома в четверг, 30 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Сообщение о пропаже мужчины появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 мая.

Рост Николая Кузнецова 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые волосы с лысиной, карие глаза. В день исчезновения на мужчине были черные куртка и штаны, синяя клетчатая рубашка, коричневые ботинки, черная шапка с козырьком.

С собой пенсионер взял металлическую трость.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по номерам 8 (800)-700-54-52 или 112.