В Каменку привезли землю с мест погребения воевавших земляков

06.05.2020 | 19:00

Рафика Баткаева ждала 75 лет, когда найдется ее брат - участник Великой Отечественной войны.

Его не стало в 1945-м. Сержант погиб уже после Победы над фашистами, прикрывая в составе подразделения тыл фронта, взявшего Берлин. Там он и был похоронен. Женщина, как и другие родственники, никогда не была на могиле.

И вот спустя столько лет землю с места погребения красноармейца доставили на родину героя - в Каменский район. Это стало возможно благодаря проекту «Цифровой музей памяти «А мы из Пензы!», который реализуется при поддержке регионального правительства.

«Очень благодарна, что нашли могилу моего брата. Хоронить будем землю, где мать и отец похоронены», - сообщила Рафика Баткаева.

Праздник со слезами на глазах пришел и в семью рядового Владимира Морозова, прах которого также покоится в Литве.

«Мы нашли через базу «Мемориал», в течение года-полутора работая с архивами, 19 пензенцев, которые имели реальных родственников на территории Пензенской области, и нашли их могилы в Литве и в Бельгии», - пояснил руководитель экспедиции «А мы из Пензы!» Александр Тузов.

Как только удастся найти родственников остальных героев - уроженцев Пензенской области, им также передадут землю с их могил. Кроме того, обязательно продолжится работа и по поиску захоронений земляков - участников Великой Отечественной, отдавших свою жизнь за родину далеко за ее пределами.

«Родственники испытывают и чувство горечи за своих родных, которые сложили головы, и чувство гордости за то, что сегодня причастны к великому подвигу своих родственников. Вечная им память!» - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.