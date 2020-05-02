Илья Лан о самоизоляции: Открывайте для себя что-то новое

02.05.2020 | 18:30

Режим самоизоляции продолжается, и выжить смогут те, кто не паникует. Определенные психологические проблемы и, соответственно, стресс могут появиться у большинства населения рано или поздно. Но всего этого можно избежать, нужен только четкий план действий.

Советует пензенский психотерапевт, психиатр и врач-нарколог Илья Лан.

«Составьте список дел, которые вы давно хотели сделать - в последние 20 лет, но вам что-то мешало: было много работы, было много семьи и так далее. Каждому - свой. Не надо семейных сходов, семейных советов, «как мы будем дальше жить?» - ни к чему хорошему это не приведет. Старайтесь опираться на то, что есть, и там, где вы сейчас находитесь», - наметил первый пункт заведующий диспансерным отделением Областной наркологической больницы.

Далее стоит обратить внимание на режим дня: необходимо спать минимум восемь часов в сутки - это нужно соблюдать. Полезно и создать в своем жилище личные зоны, где можно побыть в одиночестве. Особенно оно нужно, если одолевает усталость от тесного общения с детьми. Кроме того, не будет лишним регулярно тренировать извилины.

«Начните изучать английский язык. Или повторять его. Начните изучать живопись эпохи Возрождения, слушать классическую музыку - откройте для себя что-то новое, чего раньше никогда не делали. Пробуйте! Мозг будет благодарен: вы увидите, что он вам начнет подбрасывать те ответы на вопросы, которые были необходимы, самостоятельно», - отметил Илья Лан.

И особенно осторожным нужно быть в отношении спиртных напитков.

«Алкоголь - такая вещь, которая затягивает, засасывает. Если за долгий промежуток времени вы не делали того, что я перечислил, и не делали раньше, можно замечательно ввести себя в нехороший запой, который потом придется медикаментозно лечить, выводить вас из этого состояния», - предупредил специалист.

Самое главное - когда режим самоизоляции закончится, не забыть все новое, чему научились.