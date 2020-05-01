Пензенцы начали исполнять на балконах военные песни

01.05.2020 | 19:48

Спеть военные песни, выйдя на балкон, предлагают россиянам «Волонтеры Победы», а точнее, на 9 Мая, сразу после минуты молчания, исполнить легендарную композицию «День Победы». Работники культуры Пензы одними из первых подхватили эту идею и уже репетируют.

Под балконом Сергея Макарова, заведующего отделом Центра культуры и досуга, даже зрители собираются. У одних душа поет вместе с артистом, другие просто наслаждаются вокалом.

«Хорошая песня. Я подумала, что включено что-то, приемник какой-то», - отметила горожанка.

«Трогательно, очень хорошо. На 9 Мая надо такое. Это репетиция», - пояснил пензенец.

Чем ближе святая для страны дата, тем больше чувств и воспоминаний переполняет души россиян.

«Люди запоют песню на военную тематику, в частности «День Победы». Он стал вторым национальным гимном всех россиян. Думаю, поддержат», - сообщил директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

Благодаря творческому союзу поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова существует эта песня, которая в 2020-м отмечает свой 45-летний юбилей. За это время ее исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Лев Лещенко. Его голос теперь звучит на всех торжествах, посвященных 9 Мая.