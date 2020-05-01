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Общество

Пензенцы начали исполнять на балконах военные песни

Печать

Спеть военные песни, выйдя на балкон, предлагают россиянам «Волонтеры Победы», а точнее, на 9 Мая, сразу после минуты молчания, исполнить легендарную композицию «День Победы». Работники культуры Пензы одними из первых подхватили эту идею и уже репетируют.

Под балконом Сергея Макарова, заведующего отделом Центра культуры и досуга, даже зрители собираются. У одних душа поет вместе с артистом, другие просто наслаждаются вокалом.

«Хорошая песня. Я подумала, что включено что-то, приемник какой-то», - отметила горожанка.

«Трогательно, очень хорошо. На 9 Мая надо такое. Это репетиция», - пояснил пензенец.

Чем ближе святая для страны дата, тем больше чувств и воспоминаний переполняет души россиян.

«Люди запоют песню на военную тематику, в частности «День Победы». Он стал вторым национальным гимном всех россиян. Думаю, поддержат», - сообщил директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

Благодаря творческому союзу поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова существует эта песня, которая в 2020-м отмечает свой 45-летний юбилей. За это время ее исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Лев Лещенко. Его голос теперь звучит на всех торжествах, посвященных 9 Мая.

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Гость||

Или жена заставила, мало ли... побивает.

Гость||

Похоже этим... чудакам чипы уже вживили. Возрадуется, процесс пошел.

Гость||

Я точно никаких песен петь не буду

Гость||

Гость писал(a):

Похоже этим... чудакам чипы уже вживили. Возрадуется, процесс пошел.
возрадуемся*

Гость||

Дураков в России еще лет на 300хватит.

Гость||

пусть празднуют

Раньше по революции и Ленину с ума сходили

Забыли начисто

Теперь победа у них

Гость||

Лишь бы вечный огонь на балконе не замутили. Эти могут.

Гость||

Будет ли установлена ответственность за неисполнение на балконе военных песен?

Гость||

К ответственности - не факт, но на карандаш возьмут , как потенциального врага народа.

Гость||

В лучшем случае - выселение с квартиры, а в худшем.... ну ты понял.

Гость||

Тогда я наверно спою на всякий случай .

Гость||

Конкурс изолированных?

Гость||

Они были, после этого, поставлены на учёт в Евграфове?Петь с балкона в строну улицы могут психически больные люди,или те к кому пришла белка,что одно и тоже,или проиграл спор на желание.Хотя есть ещё одна причина,отрабатывают бюджетную зарплату.

Гость||

Тут надо как с голосованием: спел на балконе - Видеоотчет начальнику , нет отчета -лишить премии, при первом удобном случае - уволить. Споют как миленькие.

Гость||

20миллионов угробили в войну и песни поют,надо бы молитвы за упокой души,все с ног на голову перевернули

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Имя: Гость
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