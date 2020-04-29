Военно-патриотические клубы области приняли участие в двух конкурсах

29.04.2020 | 19:36

Несмотря на то что в стране обстановка сложная, патриотическая работа ведется. Ведь 2020-й объявлен Годом памяти и славы. В Приволжском федеральном округе второй год активно работает проект «Герои Отечества». Пока в рамках его проходят состязания двух видов.

«Это конкурс лучших военно-патриотических клубов Пензенской области и конкурс школьных музеев. Сейчас был проведен конкурс военно-патриотических клубов, было прислано 10 заявок со всей Пензенской области, и комиссия выбрала четыре, которые заняли I, II, III места», - сообщил руководитель проекта ПФО «Герои Отечества Пензенской области» Олег Машин.

Оценка работы молодежных организаций проходила в заочной форме. Деятельность клубов оценивалась по четырем критериям.

«Это фото-и видеопрезентация деятельности клуба за последние несколько лет, то есть клуб должен функционировать не менее трех лет. Второй критерий - оснащенность клуба, площади, которые они используют, привлеченные специалисты, освещенность деятельности клуба в СМИ, наличие сайта или интернет-страницы в соцсетях и план занятий на учебный год», - пояснила специалист Дома молодежи Татьяна Сидорова.

В итоге I место в конкурсе занял военно-патриотический клуб «Росич» из Бессоновки. Он и будет представлять Пензенскую область на окружном финале.