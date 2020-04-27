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Общество

В Каменке в квартиры детей-сирот придет прокуратура

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В Каменке районная прокуратура проверит жилье, выделенное сиротам. В марте они пожаловались на плесень в квартирах уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

В частности, к детскому омбудсмену обратилась 23-летняя горожанка. В 2017 году она получила квадратные метры как сирота и сейчас вынуждена жить в сырых помещениях вместе с малолетним ребенком.

По ее словам, влажность идет из подвала и становится причиной постоянной плесени. Грибком поражена и квартира соседа обратившейся.

Каменский межрайонный прокурор даст оценку соблюдению жилищного, санитарно-эпидемиологического, бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе при приобретении и предоставлении жилых помещений сиротам, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Если нарушения будут выявлены, то виновных лиц привлекут к ответственности.

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Источник — фото www.upr-penza.ru
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Гость||

А до этого где была прокуратура, пока не отправили в отставку Генпрокурора РФ??? Поздно проснулись деньги уже "освоены"...!!?

Имя: Гость
Комментарий:

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