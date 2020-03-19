19.03.2020 | 09:15

Сироты, проживающие в Башмаковском и Каменском районах, пожаловались на состояние предоставленных им квартир. В них появились сырость и плесень.

Квадратные метры проинспектировала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. В Башмаковском районе она побывала у матери троих детей.

«Обнаруженная плесень скорее связана с тем, что квартира регулярно не отапливается, так как в ней семья не живет. Отсутствовали мебель для детей, кроватки, коляска, посуда и другие предметы быта. Заявителям был задан вопрос об их настоящем месте проживания. И был получен ответ, что они живут в другом месте», - сообщается на сайте омбудсмена.

Хозяйка квартиры в присутствии Елены Столяровой написала заявление в районную администрацию, на балансе которой находится жилье, с просьбой установить причину сырости.

В Каменском районе на состояние квартиры детскому омбудсмену пожаловалась 23-летняя женщина. В 2017 году она получила квадратные метры как сирота и сейчас живет в сырых помещениях вместе с малолетним ребенком.

По ее словам, влажность идет из подвала и становится причиной постоянной плесени. Соседняя квартира также поражена грибком.

«Елена Столярова обратилась к главе администрации с просьбой принять меры по устранению сырости в квартирах, предоставленных детям-сиротам», - отмечается на сайте.

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