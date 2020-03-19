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Общество | Пензенские сироты пожаловались на плесень в предоставленных квартирах

19.03.2020|09:15
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Сироты, проживающие в Башмаковском и Каменском районах, пожаловались на состояние предоставленных им квартир. В них появились сырость и плесень.

Квадратные метры проинспектировала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. В Башмаковском районе она побывала у матери троих детей.

«Обнаруженная плесень скорее связана с тем, что квартира регулярно не отапливается, так как в ней семья не живет. Отсутствовали мебель для детей, кроватки, коляска, посуда и другие предметы быта. Заявителям был задан вопрос об их настоящем месте проживания. И был получен ответ, что они живут в другом месте», - сообщается на сайте омбудсмена.

Хозяйка квартиры в присутствии Елены Столяровой написала заявление в районную администрацию, на балансе которой находится жилье, с просьбой установить причину сырости.

В Каменском районе на состояние квартиры детскому омбудсмену пожаловалась 23-летняя женщина. В 2017 году она получила квадратные метры как сирота и сейчас живет в сырых помещениях вместе с малолетним ребенком.

По ее словам, влажность идет из подвала и становится причиной постоянной плесени. Соседняя квартира также поражена грибком.

«Елена Столярова обратилась к главе администрации с просьбой принять меры по устранению сырости в квартирах, предоставленных детям-сиротам», - отмечается на сайте.

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Источник — фото www.upr-penza.ru
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Гость|19.03.2020 09:38|

Лодыри они! Скоро будут требовать чтобы у них убирались...выносили за ними пустые бутылки.

Гость|19.03.2020 09:45|

ДА , ЭТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ТАК. ВСЕ , ЧТО БЕСПЛАТНО - РАЗВРАЩАЕТ.

Гость|19.03.2020 09:45|

penzainform.ru писал(a):

«Обнаруженная плесень скорее связана с тем, что квартира регулярно не отапливается, так как в ней семья не живет.
Не ищите дураков и не наводите тень на плетень. Если сделана нормальная гидроизоляция,то никакой плесени не будет.

Дай бог,что бы дети и внуки таких човников тоже были сиротами.

О стыде и совести говорить бесполезно.

Гость|19.03.2020 09:53|

Есть гарантийный срок, 5 лет, кажется, в течение которых покупатель (администрация) может предъявить претензию к застройщику, а тот обязан устранить дефекты. Только я не знаю о случаях, когда это на самом деле происходило. Может, пора начать требовать с застройщика выполнения гарантийных обязательств?

Гость|19.03.2020 10:10|

тРЕБОВАТЬ НА С ЖИЛЬЦОВ!!!

Имя: Гость
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