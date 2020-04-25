Общество

В расчистке улиц Пензы от деревьев задействовали измельчители

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Работники муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» в порошок стирают последствия недавнего природного катаклизма, когда в городе ветром и мокрым снегом было повалено огромное количество деревьев.

Многие обломки до сих пор лежат во дворах, но это не касается улицы Толстого. Сюда приехал трактор, оборудованный специальным измельчителем. Подобно мясорубке, он превращает древесный сор в опилки.

К сожалению, агрегат не способен измельчать стволовые части - только ветки, размер которых в диаметре не должен превышать 12 сантиметров. Опилки грузовик увозит на свалку.

Использование этого оборудования для уборки поваленных деревьев (а их по городу - сотни) значительно повышает эффективность работы. Правда, в «Зеленхозе» всего два таких измельчителя.

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Гость||

В центре никто ничего не убирает?!Двор ул. Славы 5!

Гость||

А работает всего один. Такое впечатление, что первый день и только на камеру. Зато бордюры укладывают ударными темпами по всему городу круглосуточно.

Гость||

В какой такой порошок? Где нарконтроль?

Имя: Гость
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