В Кузнецке сиротам выдали ключи от квартир в новостройке

25.04.2020 | 14:52

В пятницу, 24 апреля, в администрации Кузнецка вручили ключи от квартир детям-сиротам. Вместе с ключами им были выданы договоры найма специализированного жилого помещения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены 13 квартир в новостройках.

«В список на получение жилья дети-сироты имеют право вступить по достижении 14-летнего возраста. Документы представляются в отдел жилищной политики администрации города Кузнецка по адресу: г. Кузнецк, ул. Стекловская, 100», - уточнили в администрации.