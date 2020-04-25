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Общество

В Кузнецке сиротам выдали ключи от квартир в новостройке

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В пятницу, 24 апреля, в администрации Кузнецка вручили ключи от квартир детям-сиротам. Вместе с ключами им были выданы договоры найма специализированного жилого помещения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены 13 квартир в новостройках.

«В список на получение жилья дети-сироты имеют право вступить по достижении 14-летнего возраста. Документы представляются в отдел жилищной политики администрации города Кузнецка по адресу: г. Кузнецк, ул. Стекловская, 100», - уточнили в администрации.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Надо поздравить их будущих соседей.

Имя: Гость
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