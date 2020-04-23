Общество

1 247 жителей Пензенской области планируют призвать в армию

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В Пензенской области мероприятия, связанные с весенним призывом, пока проходят дистанционно. Всего на службу в армию планируют отправить 1247 жителей региона.

Призывные комиссии создали в 31 муниципалитете. Медицинским освидетельствованием молодых людей занимаются 258 врачей-специалистов и 174 представителя среднего медицинского персонала.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции приняты организационные решения и уточнен порядок работы призывных комиссий», - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Военные комиссары приступили к проведению мероприятий, связанных с призывом, 1 апреля. Сейчас они изучают личные дела и медицинские показатели молодых людей. В военкоматы будущих солдат не вызывают, общаясь с ними по телефону.

В этом году совершеннолетних выпускников школ на службу не отправят - по решению Минобороны РФ им предоставили возможность поступить в вузы. Поэтому на заседания комиссий будут вызывать в первую очередь граждан, имеющих истекающие отсрочки.

Работу районных комиссий планируют начать 6 мая. Завершится весенний призыв 15 июля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ага, бежим, волосы назад!

Если государство нам ничего не должно во время пандемии, то и граждане государству ничего не должны.

Пусть обнуляют этот "святой долг" служить.

Гость||

кого защищать и от кого

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области мероприятия, связанные с весенним призывом, пока проходят дистанционно.
Вот это прикол, а медкомиссию тоже дистанционно проходить будут? Может тогда и послужат дистанционно на самоизоляции?

Гость||

Гость писал(a):

Пусть обнуляют этот "святой долг" служить.
Не торопись, еще за обнуление не голосовали.

Гость||

Лучше всего на зону татушку набил и ходи блатуй.всегда сыт и одет.

Гость||

В этом году служба должна проходить по удаленке!

Имя: Гость
Комментарий:

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