1 247 жителей Пензенской области планируют призвать в армию

23.04.2020 | 09:14

В Пензенской области мероприятия, связанные с весенним призывом, пока проходят дистанционно. Всего на службу в армию планируют отправить 1247 жителей региона.

Призывные комиссии создали в 31 муниципалитете. Медицинским освидетельствованием молодых людей занимаются 258 врачей-специалистов и 174 представителя среднего медицинского персонала.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции приняты организационные решения и уточнен порядок работы призывных комиссий», - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Военные комиссары приступили к проведению мероприятий, связанных с призывом, 1 апреля. Сейчас они изучают личные дела и медицинские показатели молодых людей. В военкоматы будущих солдат не вызывают, общаясь с ними по телефону.

В этом году совершеннолетних выпускников школ на службу не отправят - по решению Минобороны РФ им предоставили возможность поступить в вузы. Поэтому на заседания комиссий будут вызывать в первую очередь граждан, имеющих истекающие отсрочки.

Работу районных комиссий планируют начать 6 мая. Завершится весенний призыв 15 июля.