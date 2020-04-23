Общество

11 канал сократит расстояние между покупателем и производителем

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Ситуация, возникшая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и вынужденная самоизоляция уже порядком всех утомили. Тем не менее меры предосторожности надо соблюдать.

Поэтому в популярной утренней программе «Проснись и пой» появилась новая рубрика под названием «Доставка». Она будет интересна как тем, кто не прочь, сидя дома, заказать себе еду, одежду, обувь, детские и спортивные товары, косметику, так и тем, кто готов учитывать современные реалии и продавать свою продукцию бесконтактным способом.

«Тема доставки сейчас очень актуальна, и мы решили сделать на канале полезную рубрику, где предприниматели, которые работают на доставку, могли бы размещать информацию о своих товарах и услугах. Стоимость размещения в такой рубрике мы сделали максимально доступной. Надеемся, что это будет полезно и для зрителей, и для предпринимателей», - отметил заведующий рекламно-коммерческим отделом ТРК «Наш дом» Игорь Овтин.

Телефон для тех, кому есть что предложить и доставить людям, сидящим на самоизоляции, 200-111.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ух ты, какое новшевство! типерь по интернетам пакупать можна!

Гость||

Просрись и вой...и мир тебе подпоет...

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