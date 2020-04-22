Как купить квартиру в ЖК «Лазурный» за 7 700 руб. в месяц

22.04.2020 | 12:52

Сельская ипотека распространяется не только на строящиеся, но и на сданные дома. А потому компания «Термодом» подготовила ограниченный список квартир в Спутнике, которые можно купить прямо сейчас.

Плюсы в том, что не нужно ждать, пока закончится строительство дома, можно заранее познакомиться с соседями и начать ремонт сразу после покупки квартиры.

На некоторые квартиры в сданных домах есть готовые дизайн-проекты. На фото - дизайн-проект квартиры с нишей площадью 41,1 кв. м в ЖК «Лазурный».

Функциональная планировка позволяет создать в комнате рабочую и спальную зоны, а довольно просторная (8,8 кв. м) кухня - комфортно разместить всю необходимую современной хозяйке бытовую технику и собрать гостей за одним столом.

Выход на балкон - из кухни. Судя по опросам, этот вариант привлекает большинство подписчиков компании «Термодом».

Окна выходят во двор, который заслуживает отдельного поста. Если коротко, то он закрытый, имеет собственный фонтан, гигантские шахматы, в которые можно играть по вечерам всей семьей, топиарий. И, конечно, есть детские и спортивные площадки, зеленые газоны и клумбы.

Квартира на фото стоит 1 млн 854 тысячи рублей. При оформлении сельской ипотеки и первоначальном взносе в размере 10% (186 тысяч) ежемесячный платеж составит 7 655 рублей (расчет стоимости жилья представлен с учетом следующих условий: срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 2,7% при условии оформления договора личного страхования, первоначальный взнос - 10% стоимости жилья).

Чтобы узнать больше, следует обращаться к менеджерам компании «Термодом», они ответят по номеру 28-28-20, во всех мессенджерах и группах холдинга в соцсетях. Количество квартир ограничено, так что лучше связаться со специалистами прямо сейчас.

Подробности об условиях действия сельской ипотеки можно узнать во всех офисах Россельхозбанка. АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.