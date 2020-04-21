Общество

Вышел в свет дополнительный том книги «Память. Пензенская область»

Печать

Выпущена тысяча экземпляров нового тома печатного издания «Память. Пензенская область».

Одноименный десятитомник вышел в середине 1990-х годов. Но работа над документами не прекращалась.

В 2009 году появился 11-й том книги, измененный и дополненный. Восемь лет назад сотрудниками Государственного архива Пензенской области началась работа над 12-м, дополнительным томом. Он объединил более 8 тысяч имен бойцов, большая часть которых была выявлена вновь и ранее нигде не публиковалась.

Это и пензенцы, призванные на фронт из других городов, и уроженцы союзных республик, погибшие от ран в пензенских госпиталях и похороненные в Сурском крае.

Том состоит из двух частей. В первую включены 4 653 вновь установленных имени воинов, не вернувшихся с войны. Вторая часть содержит данные о бойцах, уже названных в предыдущих томах. Уточнения касаются биографических сведений, мест гибели и захоронения, установления судьбы без вести пропавших. В эту часть внесено 3 536 имен.

«Электронная версия 12-го, дополнительного тома размещена на сайте Государственного архива Пензенской области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

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ОПАСНЫЕ ИГРЫ МЕСТНЫХ "КНЯЗЬКОВ"

Как говорил отец всех народов: «Всё решают кадры!»

Труднообъяснимый факт. Олег Мельниченко - Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Вот вам и ельцинская внутренняя политика во всей красе: один из организаторов гопереворота, свежеявленный лидер Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА) - «неподкупный» В.Илюхин, который собирался отстранить Б.Ельцина от власти и передать её «Комитету национального спасения» получил в Москве… квартиру в элитном доме на улице Веерной.

А помощник того же председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности В.Илюхина с 1997 по 2001 г.г., он же «видный деятель» рохлинского ДПА Олег Мельниченко - беспринципный коммунист по прозвищу «адвокат дьявола», сделавший головокружительную карьеру, мог бы рассказать публично много интересного про несостоявшийся переворот, о роли верхушки КПРФ в заговоре. Но тогда он не стал бы тем, кем стал, и занимать следующие должности: Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Член Президиума Генерального Совета Партии «Единая Россия». Председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".

Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Член Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Член комиссии при Правительстве РФ по региональному развитию. Член Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ.

И это всё один и тот же человек - О.Мельниченко?!

М.Е.Салтыков-Щедрин: "Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит."

На фото: слева - губернатор Василий Бочкарев по прозвищу «Вася-доля»

в центре - бывший вице-губернатор Олег Мельниченко по прозвищу «адвокат дьявола»

справа - бывший вице-губернатор Сергей Егоров по прозвищу «фюрер»

Для справки: Олег Мельниченко с июля 1991 года по январь 1992 года - курсант Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР, г. Санкт-Петербург – город трёх революций.

Но почему-то он, «патриот-недоучка» - адепт марксизма и ленинизма, нагло откосил от армии и с 1992 - 1997 студент Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, г. Пенза.

С 1997 - 2001 О.Мельниченко - помощник председателя Комитета Государственной Думы России по безопасности Виктора Илюхина (фракция КПРФ), преподаватель-стажер, ассистент, старший преподаватель кафедры исторического факультета Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.

Сколько студентов и педагогов оказались вовлеченными в деструктивную коммунистическую секту и ДПА - нам не ведомо.

Но, нежданно-негаданно грянул громкий скандал.

«Помощник депутата Госдумы Виктора Илюхина исключен из движения в поддержку армии»

«Помощник депутата государственной Думы России, лидера общероссийского движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Виктора Илюхина, исключен из состава регионального отделения – сообщает информагентство «Пенза регион».

На прошедшей внеочередной конференции Пензенского областного отделения ДПА Олег Мельниченко, помощник депутата Госдумы РФ, лидера движения Виктора Илюхина исключен из состава ДПА. Исключен решением конференции еще один видный деятель движения Виктор Первун.

По мнению делегатов конференции, эти люди использовали движение в своих личных политических интересах и их деятельность расходится с целями и задачами ДПА.»

https://www.niann.ru/?id=56021

Ах, какой конфуз и срам! «Наичестнейший» коммунист, ныне выдающийся деятель «Единой России» О.Мельниченко, который готов был за своего босса В.Илюхина порвать любого врага, как тузик грелку, использовал рохлинско-илюхинское движение (ДПА) в своих личных политических интересах? Это уже даже не политическая проституция, а имеет совсем другое название…

В.Путин: "Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место!"

ПОДРОБНЕЕ >> https://fs-anticriminal.livejournal.com/4403.html

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