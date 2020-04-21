Вышел в свет дополнительный том книги «Память. Пензенская область»

21.04.2020 | 19:30

Выпущена тысяча экземпляров нового тома печатного издания «Память. Пензенская область».

Одноименный десятитомник вышел в середине 1990-х годов. Но работа над документами не прекращалась.

В 2009 году появился 11-й том книги, измененный и дополненный. Восемь лет назад сотрудниками Государственного архива Пензенской области началась работа над 12-м, дополнительным томом. Он объединил более 8 тысяч имен бойцов, большая часть которых была выявлена вновь и ранее нигде не публиковалась.

Это и пензенцы, призванные на фронт из других городов, и уроженцы союзных республик, погибшие от ран в пензенских госпиталях и похороненные в Сурском крае.

Том состоит из двух частей. В первую включены 4 653 вновь установленных имени воинов, не вернувшихся с войны. Вторая часть содержит данные о бойцах, уже названных в предыдущих томах. Уточнения касаются биографических сведений, мест гибели и захоронения, установления судьбы без вести пропавших. В эту часть внесено 3 536 имен.

«Электронная версия 12-го, дополнительного тома размещена на сайте Государственного архива Пензенской области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.