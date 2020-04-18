Вадим Супиков вручил пасхальные наборы активистам первого округа

18.04.2020 | 10:10

В преддверии Светлой Пасхи руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков вручил пасхальные наборы активистам первого избирательного округа. Поздравление председателей уличных и домовых комитетов состоялось в Страстную пятницу, 17 апреля.

Многие из общественников - люди пожилого возраста, которые должны соблюдать режим обязательной самоизоляции и в период ограничительных мероприятий не могут посещать продовольственные магазины. Поэтому в наборы вошли традиционные для Пасхи продукты.

В преддверии великого православного праздника пасхальные подарки получили 50 жителей первого избирательного округа Пензы.

Все поступившие в этот день обращения были взяты в работу.