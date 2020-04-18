Общество

В мэрии Пензы рассказали, сколько деревьев повалил ураган

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В субботу, 18 апреля, в Пензе сотрудники «Зеленого хозяйства» продолжают спиливать рухнувшие под ураганным ветром деревья и убирают ветки и разделенные на куски стволы.

Работа длится всю неделю. Непогода, разыгравшаяся в областном центре 11 и 12 апреля, стала причиной многих ЧП.

Удара стихии не выдержали крыши двух спортивных сооружений - ФОК «Золотая шайба» и теннисного клуба «Виктория».

Обрушившиеся под ураганным ветром деревья повредили машины, оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию. Уже вечером 11 апреля пензенцы начали сообщать об этом в соцсетях. А утром ситуация усугубилась тем, что стволы и ветки накрененных ветром деревьев плотно облепил снег.

«Сейчас работы продолжаются. После ураганного ветра пострадало более 200 деревьев в разных районах города. Их опиловку проводят МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», администрации районов, управление по делам ГОЧС города», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 1, 3 - penza-gorod.ru
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Гость||

Бедные деревья! А новые высадят, чтобы жоповозы освободившиеся места не оккупировали?

Гость||

Бедные пензюки с бесполезным местным гидрометом! А новую шаманку назначат когда-нибудь вместо недееспособной?

Гость||

Вам там cjdctv делать нечего в мэрии? Деревья поваленные считаете. А ничего, что у Вас МУП зеленхоз должен в превентивном порядке опиливать все аварийные деревья, чтоб они в ураганы не падали, сети не рвали, дороги не загромождали. Где Ваша работа?

Имя: Гость
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