В мэрии Пензы рассказали, сколько деревьев повалил ураган

18.04.2020 | 15:15

В субботу, 18 апреля, в Пензе сотрудники «Зеленого хозяйства» продолжают спиливать рухнувшие под ураганным ветром деревья и убирают ветки и разделенные на куски стволы.

Работа длится всю неделю. Непогода, разыгравшаяся в областном центре 11 и 12 апреля, стала причиной многих ЧП.

Удара стихии не выдержали крыши двух спортивных сооружений - ФОК «Золотая шайба» и теннисного клуба «Виктория».

Обрушившиеся под ураганным ветром деревья повредили машины, оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию. Уже вечером 11 апреля пензенцы начали сообщать об этом в соцсетях. А утром ситуация усугубилась тем, что стволы и ветки накрененных ветром деревьев плотно облепил снег.

«Сейчас работы продолжаются. После ураганного ветра пострадало более 200 деревьев в разных районах города. Их опиловку проводят МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», администрации районов, управление по делам ГОЧС города», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.