Установлены фамилии летчиков, умерших в войну на Пензенской земле

18.04.2020 | 18:00

В Пензенской области продолжается реализация проекта «Наследники победителей», нацеленная на увековечение подвига летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Итогом работы станет книга «Ушедшие в Сурское небо», посвященная судьбам бойцов и командиров летных экипажей, скончавшихся в Пензенской области в годы войны.

Поисковикам удалось установить фамилии 51 бойца и командира летных экипажей и выявить 4 неучтенных захоронения. При сотрудничестве с местными органами власти переоформлено 14 карточек воинских захоронений летного состава в соответствии со сведениями поисковиков.

Кроме того, идет создание справочника, в котором будут собраны и систематизированы сведения об авиационных частях, сформированных и дислоцированных на территории области в годы Великой Отечественной войны, а также об учебных заведениях по подготовке авиаторов.

В пресс-службе правительства Пензенской области отметили, что проект «Наследники победителей» реализуется на средства государственного гранта.