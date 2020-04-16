В Нижнем Ломове подростков осудили за ночную прогулку

В Нижнем Ломове двоих подростков осудили за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности.
Апрельской ночью они беспричинно покинули свои дома и были замечены сотрудниками полиции в общественном месте.
Стражам порядка юноши объяснили, что вышли прогуляться.
На нарушителей составили протоколы. Суд назначил обоим наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется (он может составлять от 1 000 до 30 000 рублей).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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