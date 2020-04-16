В Нижнем Ломове подростков осудили за ночную прогулку

16.04.2020 | 17:52

В Нижнем Ломове двоих подростков осудили за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Апрельской ночью они беспричинно покинули свои дома и были замечены сотрудниками полиции в общественном месте.

Стражам порядка юноши объяснили, что вышли прогуляться.

На нарушителей составили протоколы. Суд назначил обоим наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется (он может составлять от 1 000 до 30 000 рублей).