Общество

В Нижнем Ломове подростков осудили за ночную прогулку

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В Нижнем Ломове двоих подростков осудили за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Апрельской ночью они беспричинно покинули свои дома и были замечены сотрудниками полиции в общественном месте.

Стражам порядка юноши объяснили, что вышли прогуляться.

На нарушителей составили протоколы. Суд назначил обоим наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется (он может составлять от 1 000 до 30 000 рублей).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так вроде подростки, они что совершеннолетние? Так кого осудили то? Новости из разряда 'собака покакала на газоне и её осудили'

Гость||

Административная ответственность с 16 лет

Гость||

КоАП РФ Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.

Гость||

Штраф не уточняется, впаять могут 30 ку несовершеннолетнему. Хотя че с него взять. Три года пройдёт и спишут долг за сроком давности

Гость||

Беспредел!

САМОизоляция!!!

Как соблюдать режим самоизоляции?

Основные рекомендации специалистов – чаще мыть руки, надевать маски в общественных местах, в случае недомогания незамедлительно вызывать врача. Психологи советуют не поддаваться панике, не впадать в депрессию. Напротив, необходимо поддерживать благоприятный эмоциональный фон, попытаться найти позитивные стороны, новые возможности для саморазвития. А также стараться соблюдать привычный режим в условиях самоизоляции: настроить работу в удаленном формате, заниматься спортом дома, не переедать.

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