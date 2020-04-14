В Пензенской области на Радоницу могут закрыть кладбища

Во вторник, 14 апреля, на большой пресс-конференции в региональном правительстве зашла речь о праздновании Пасхи и посещении кладбищ на Радоницу.
«Я родился, вырос рядом со старым сельским кладбищем (в 200 метрах от дома), рядом с храмом (в 40 метрах). Я всегда видел, когда люди шли на кладбище, чтобы привести в порядок могилы, и я понимаю, насколько это важно. Но я понимаю и другое: чтобы у человека было как можно больше времени приходить на кладбище, в этом году как раз делать это не надо», - объяснил губернатор Иван Белозерцев.
Он рассказал, что многие соседние регионы приняли решение о закрытии кладбищ (кроме организации захоронений). В Пензенской области это пока не сделано, но на ближайшем заседании оперативного штаба такую возможность обсудят.
«Прийти на кладбище, хватануть там коронавирус и отправиться в мир иной к своим родственникам, которые там покоятся», - предупредил о возможном развитии событий Иван Белозерцев.
Глава региона также напомнил, что в Вербное воскресенье храмы посетили более 2 500 прихожан. На Пасху такого быть не должно. «Православный человек может дома помолиться», - отметил он.
Накануне владыка Серафим предупредил, что пасхальные богослужения будут проводиться без прихожан. Для желающих приобщиться к таинству организуют прямую трансляцию.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
мощепоклонников это не остановит!