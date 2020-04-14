Общество

В Пензенской области на Радоницу могут закрыть кладбища

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Во вторник, 14 апреля, на большой пресс-конференции в региональном правительстве зашла речь о праздновании Пасхи и посещении кладбищ на Радоницу.

«Я родился, вырос рядом со старым сельским кладбищем (в 200 метрах от дома), рядом с храмом (в 40 метрах). Я всегда видел, когда люди шли на кладбище, чтобы привести в порядок могилы, и я понимаю, насколько это важно. Но я понимаю и другое: чтобы у человека было как можно больше времени приходить на кладбище, в этом году как раз делать это не надо», - объяснил губернатор Иван Белозерцев.

Он рассказал, что многие соседние регионы приняли решение о закрытии кладбищ (кроме организации захоронений). В Пензенской области это пока не сделано, но на ближайшем заседании оперативного штаба такую возможность обсудят.

«Прийти на кладбище, хватануть там коронавирус и отправиться в мир иной к своим родственникам, которые там покоятся», - предупредил о возможном развитии событий Иван Белозерцев.

Глава региона также напомнил, что в Вербное воскресенье храмы посетили более 2 500 прихожан. На Пасху такого быть не должно. «Православный человек может дома помолиться», - отметил он.

Накануне владыка Серафим предупредил, что пасхальные богослужения будут проводиться без прихожан. Для желающих приобщиться к таинству организуют прямую трансляцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

мощепоклонников это не остановит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я родился, вырос рядом со старым сельским кладбищем (в 200 метрах от дома), рядом с храмом (в 40 метрах)
ну это многое объясняет.

Вот почему из бюджета без проблем ушло 12 миллиардов на новый торговый центр рпц

Гость||

Я не пойму в маршрутке, автобусе можно? А на кладбище нельзя? Покойники нас не заразят и мы их тоже.

Гость||

Иван, а ведь закрыть хотят безбожники и им отвечать на Страшном Суде. Думай своей головой. Там не скажешь я принял решение как все..

Гость||

Гость писал(a):

Я не пойму в маршрутке, автобусе можно?
Парадокс, однако...

Гость||

Гость писал(a):

Покойники нас не заразят и мы их тоже.
вот только бабки из храмиков - легко всех зарязят.

Старше 65 лет только дома должны сидеть, а не шляться по кладбищам и маршруткам

Гость||

А вот и конфликт похлеще голодных бунтов.Ты ещё на Троицу закрой!

Гость||

Гость писал(a):

Ты ещё на Троицу закрой!
Может быть и до этого дойдёт для твоей же пользы.

Гость||

Помолиться то можно дома, а причаститься? Мы в храм не к батюшкам ходим а к самому Господу! Разве один приход, один батюшка за день объехать или пешком обойти прихожан всех желающих причастишь!? Нет!

Гость||

Закрывая храмы вы лишает людей встречи с Господом, Иисусом Христом, Матушкой Пресвятой Девой Богородицей !Безбожники!!!!

Гость||

Жрецы секты РПЦ негодуют. Такие деньги проплывают мимо.

Гость||

Гость писал(a):

Закрывая храмы вы лишает людей встречи с Господом, Иисусом Христом, Матушкой Пресвятой Девой Богородицей !Безбожники!!!!
скорее открыть храмы!

Пусть заражаются и мрут пачками. Сразу встретятся со своими кумирами лично! А не через жрецов

Гость||

Не ври безбожник! Ноги есть стоишь бесплатно на службе в храме,бесплатно получаешь плоть и кровь Христа!

Гость||

Не понимаю как можно заразится на кладбище?! Там свежий воздух и уж расстояние между людьми точно более 1,5 метра. Ладно понимаю ехать в автобусе, когда он полный. А если у меня своя машина.

Гость||

Гость писал(a):

бесплатно получаешь плоть и кровь Христа!
ах вы сектанты людоеды!

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Имя: Гость
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