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Общество

Служители Фемиды учли раскаяние шемышейского правонарушителя

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Пензенский областной суд наказал предпринимателя из Шемышейского района, который в 2019 году нанял на работу 10 граждан Китайской Народной Республики и вопреки закону в трехдневный срок не уведомил об этом соответствующие органы. В результате компания, занимавшаяся распиловкой древесины и изготовлением мебели, вместо предполагаемой прибыли понесла серьезные убытки.

«Шемышейский районный суд вынес десять постановлений о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей, а всего на сумму два миллиона рублей», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Представитель компании с вынесенными постановлениями не согласился и подал жалобы в областной суд. В них он говорил о малозначительности правонарушений и ссылался на тяжелое материальное положение организации. Но коллегия по административным делам вердикт оставила без изменений.

«За данные правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа для юрлиц от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток», - пояснила Наталья Яшина.

Получается, что в какой-то мере предпринимателя все же пожалели. Административное наказание вдвое ниже минимальной санкции, в размере двухсот тысяч рублей, назначено с учетом характера совершенного правонарушения, имущественного и финансового положения организации, отсутствия тяжких последствий и наличия смягчающего обстоятельства - раскаяния в содеянном.

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