09.04.2020 | 09:25

В Пензенской области срок действия временных свидетельств обязательного медицинского страхования продлили до 31 декабря 2020 года.

Это связано с мерами, которые принимаются, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории региона.

Таким образом, жителям области, имеющим на руках временные свидетельства, окажут медицинскую помощь даже при возможном истечении срока действия последних.

«На территории Пензенской области, начиная с 1 января 2020 по состоянию на 8 апреля, не получили на руки полисы ОМС 5 613 застрахованных лиц, из них 3 018 человек - с временными свидетельствами, выданным в марте-апреле», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Возникшие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, можно задать по телефону горячей линии единого контакт-центра в сфере ОМС 8 (800) 100-80-44. Звонки принимаются круглосуточно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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