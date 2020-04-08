Предприятие лишилось 2 млн рублей из-за нерасторопности руководства

08.04.2020 | 12:10

10 постановлений вынес Шемышейский районный суд в отношении местного ООО «Эколесрайт» - по числу граждан Китайской Народной Республики, работавших на нем.

В 2019 году предприятие, занимающееся распиловкой древесины и изготовлением мебели, наняло иностранцев. Но работодатель не уведомил об этом соответствующие органы, хотя согласно законодательству должен был это сделать в течение трех дней.

В итоге суд вынес десять постановлений о наложении штрафа в размере 200 000 рублей, а всего на сумму 2 000 000 рублей.

Представитель ООО «Эколесрайт» подал жалобы, в которых сослался на малозначительность правонарушений и тяжелое финансовое положение организации. Однако вышестоящая инстанция оставила их без удовлетворения.

«За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Административное наказание вдвое ниже минимальной санкции - в размере 200 000 рублей - назначено с учетом характера совершенного правонарушения, имущественного и финансового положения организации, отсутствия тяжких последствий, а также смягчающего обстоятельства - раскаяния в содеянном», - пояснили позицию служителей Фемиды в пресс-службе Пензенского областного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.