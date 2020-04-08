08.04.2020 | 14:25

Мир стремительно меняется, и бизнес не стоит на месте. Сетевое издание PenzaInform.ru решило выяснить, как рынок недвижимости подстраивается под новые реалии, стоит ли приобретать недвижимость, и если да, то какую.

Купить нельзя заморозить: разобраться с пунктуацией в этой фразе поможет приглашенный эксперт - генеральный директор компании ООО «СК «Интерьер-Строй» Александр Горшенин.

- Коронавирус и карантин - это, конечно, время удивительное. Да, мир претерпевает большие изменения. Главное - не унывать! Ведь правильно понятый и преодоленный кризис открывает ранее скрытые возможности.

Согласитесь, что при ослабевшем курсе рубля идти приобретать валюту - затея странная. Также обесценивание рубля, даже в краткосрочной перспективе, всегда ведет к увеличению цен на продукцию во многих сферах. Возникают инфляционные издержки. Новый налог на банковские депозиты свыше 1 млн рублей также снижает пассивный доход.

Стоит учесть и то, что мы еще находимся в стадии роста цен на недвижимость в связи с переходом застройщиков на эксроу-счета. Думаю, что только по итогам 2020 года мы поймем реальный размер повышения цены квадратного метра по этой причине.

При имеющихся возможностях я рекомендую задуматься о покупке недвижимости для себя. Тем более если это была запланированная покупка.

- Что наиболее востребованно?

- Я сторонник того, что каждому свое. И приобретать стоит те активы, ту недвижимость, которой вы сможете управлять, ведь важно понимать возможности ее использования.

Мы, к примеру, строим классику на века, и ее ценность только возрастает. «Капитал» выполнен в виде классического европейского особняка на 16 квартир. Это даже не покупка, а инвестиции.

Поверьте, это мнение не только мое как лица заинтересованного. На днях на сайте Esquire прочитал статью с президентом девелоперской компании Wainbridge Майклом Белтоном о российском рынке элитной недвижимости в период турбулентности.

Цитирую: «Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, - это обезопасить себя и своих близких от дополнительных рисков: создать финансовую подушку или инвестировать накопленные средства в надежные инструменты. Если рассматривать недвижимость, то вкладывать деньги лучше в тот актив, который будет иметь ценность в краткосрочной и долгосрочной перспективе, то есть в проекты, которые являются лучшими в своем классе с точки зрения качества строительства, местоположения, девелопера и подрядчика».

И, кстати, мы придумали, как здорово поддержать наших покупателей. Для них во втором квартале мы компенсируем объем средств, который пойдет на оплату ипотеки в 2020 году.

- А как же с покупкой онлайн и введенным режимом самоизоляции?

- Сейчас мы строим - под карантин не попали. Через сервис «ДомКлик» мы можем без личного присутствия оформить договор. С этой недели я буду проводить онлайн-экскурсии с рассказом о том, как мы строим дом, проект для которого я искал по всему СНГ.

Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт @ya_alexgor - там уже много чего интересного. Сайт о доме тоже насыщенный, снимаем буквально каждый шаг строительства www.капиталклуб.рф!

Напоследок скажу: да, непростое время, но оно дает новые возможности, о которых раньше мы порой не задумывались. Всем здоровья, оптимизма и веры в свои силы!