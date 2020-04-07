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Общество | Пензенская область входит в десятку самых зараженных регионов

07.04.2020|11:34
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Пензенская область по-прежнему входит в десятку регионов и муниципальных образований России с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Область занимает девятое место с 51 случаем заболевания COVID-19, одним умершим и одним выздоровевшим.

На первом месте списка Москва (5 187, 31, 222 соответственно), на втором - Московская область (454, 8, 47), на третьем - Санкт-Петербург (295, 3, 32), на четвертом - Республика Коми (101, 3, 1), на пятом - Ленинградская область (62, 0, 1), на шестом - Краснодарский край (61, 1, 9), на седьмом - Брянская область (56, 0, 0), на восьмом - Нижегородская (56, 2, 8). Десятая позиция у Свердловской области (51, 0, 22).

На фоне соседних регионов Пензенский возглавляет антирейтинг. По данным на 7 апреля, в Ульяновской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом, в Республике Мордовии - 6, в Тамбовской области - 15, в Рязанской - 17, в Саратовской - 19.

За последние сутки в Сурском крае подтвердились 19 случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших - 51 человек. Возраст новых пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Двое по-прежнему находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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Источник — срезка с coronavirus-monitor.ru
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Гость|07.04.2020 11:44|

Горжусь тобой, мой сурский край!

Гость|07.04.2020 11:45|

penzainform.ru писал(a):

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.
Чудо! Свершилось чудо!

Гость|07.04.2020 11:49|

Обеспечте медработников всеми необходимыми средствами защиты.Они на переднем крае борьбы с этим злом. Им не бесплатные молитвы нужны,а реальная помощь и материальная поддержка.

Гость|07.04.2020 11:51|

4 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, Православная Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Этот праздник был установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери на легкомоторном самолете Л-42. Авиатранспорт для полета был предоставлен Шаповалом Олегом Леонидовичем, председателем совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Гость|07.04.2020 11:51|

Гость писал(a):

Чудо! Свершилось чудо!
АДминистративное?

Гость|07.04.2020 11:53|

ДЕБИЛ- ПИСАКА ЭТО БОЛЕЗНЬ БОГАТЫХ РЕГИОНОВ!!!

Гость|07.04.2020 11:53|

очень много приехало из других регионов.привезли

Гость|07.04.2020 11:53|

Гость писал(a):

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил облет
А материальная помощь горожанам будет???

Слова здесь ничего не стоят.

Гость|07.04.2020 11:54|

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

Это наглое, бесстыжее враньё.

Гость|07.04.2020 11:54|

Какой дурак комменты с критикой трет? Лучше на улице критиковать выйти?

Гость|07.04.2020 11:57|

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ ИММУНИТЕТ?

Гость|07.04.2020 11:58|

Гость писал(a):

Какой дурак комменты с критикой трет?
Дурак-то может и дурак, но баксов сорок в день выходит.

(из анекдота про обезьяну и крокодила)

Гость|07.04.2020 11:58|

Гость писал(a):

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил облет Пензенской области
Это связано с резким увеличением больных?

Гость|07.04.2020 12:01|

Гость писал(a):

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ ИММУНИТЕТ?
Вирус пропагандой не обманешь.

Гость|07.04.2020 12:04|

Полно из Москвы наехало, многие к родителям приезжали и уезжали, вот поэтому столько случаев.

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Имя: Гость
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