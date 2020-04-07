07.04.2020 | 11:34

Пензенская область по-прежнему входит в десятку регионов и муниципальных образований России с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

Область занимает девятое место с 51 случаем заболевания COVID-19, одним умершим и одним выздоровевшим.

На первом месте списка Москва (5 187, 31, 222 соответственно), на втором - Московская область (454, 8, 47), на третьем - Санкт-Петербург (295, 3, 32), на четвертом - Республика Коми (101, 3, 1), на пятом - Ленинградская область (62, 0, 1), на шестом - Краснодарский край (61, 1, 9), на седьмом - Брянская область (56, 0, 0), на восьмом - Нижегородская (56, 2, 8). Десятая позиция у Свердловской области (51, 0, 22).

На фоне соседних регионов Пензенский возглавляет антирейтинг. По данным на 7 апреля, в Ульяновской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом, в Республике Мордовии - 6, в Тамбовской области - 15, в Рязанской - 17, в Саратовской - 19.

За последние сутки в Сурском крае подтвердились 19 случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших - 51 человек. Возраст новых пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60.

Двое по-прежнему находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Первую пациентку 4 апреля выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

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