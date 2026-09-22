В Пензе закончился ремонт каскадного родника «Самоварник»

В Пензе отремонтировали каскадный родник «Самоварник», расположенный на Западной Поляне. О завершении работ стало известно во вторник, 22 сентября.

Здесь обновили деревянную резьбу, очистили водосточные желоба.

«Самое главное - удалось деликатно отреставрировать конструкцию, не потеряв тот самый исторический облик, который знаком многим из нас с детства», - отметил председатель гордумы Сергей Васянин.

На прилегающей территории провели санитарную обрезку кустарников, после чего вывезли весь мусор.

Арт-объект с давних пор нуждался в обновлении. Однако долгое время участок не состоял на балансе муниципалитета и не был сформирован. Бывший глава Пензы Александр Басенко пояснял, что при таких условиях нельзя передать его на обслуживание предприятию и выделить деньги на ремонт и обустройство.

В 2023-м прошли межевые работы, территорию в хозяйственное ведение получил парк Белинского.