06.04.2020 | 15:01

Газета «Молодой ленинец» в соответствии с распоряжением губернатора отнесена к товарам первой необходимости. Это значит, что в режиме повышенной готовности, который введен в Пензенской области, еженедельник по-прежнему продается в киосках и у частных распространителей.

Каждый сможет позаботиться о своем старшем родственнике, приобрести для него газету и принести домой вместе с другими покупками.

На помощь одиноким старикам придут социальные работники и волонтеры. У редакции есть с ними договоренность. Если пожилой человек оставит заявку, ему помогут с покупкой и доставкой в том числе газеты «Молодой ленинец».

Обращаться можно:

- в службу «Социальный навигатор» по круглосуточному телефону 8-800-511-0-117;

- в единую диспетчерскую службу срочной социальной помощи Пензы 440-003;

- в волонтерский центр по оказанию помощи гражданам с 8:00 до 20:00 по телефону 54-18-98;

- на бесплатную горячую линию ОНФ и волонтеров-медиков по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, 8-800-200-34-11, а также по телефону регионального отделения 56-42-68.

Не выходя из дома можно оформить подписку на «Молодой ленинец». Для этого достаточно обратиться по телефону отделения почтовой связи по месту жительства или телефону горячей линии «Почты России» 8-800-1-000-000 или 89374160053. В назначенный день на дом придет почтальон и на месте оформит подписку.

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