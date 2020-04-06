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Общество | Пензенские пенсионеры могут получить «Молодой ленинец» не выходя из дома

06.04.2020|15:01
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Газета «Молодой ленинец» в соответствии с распоряжением губернатора отнесена к товарам первой необходимости. Это значит, что в режиме повышенной готовности, который введен в Пензенской области, еженедельник по-прежнему продается в киосках и у частных распространителей.

Каждый сможет позаботиться о своем старшем родственнике, приобрести для него газету и принести домой вместе с другими покупками.

На помощь одиноким старикам придут социальные работники и волонтеры. У редакции есть с ними договоренность. Если пожилой человек оставит заявку, ему помогут с покупкой и доставкой в том числе газеты «Молодой ленинец».

Обращаться можно:

- в службу «Социальный навигатор» по круглосуточному телефону 8-800-511-0-117;

- в единую диспетчерскую службу срочной социальной помощи Пензы 440-003;

- в волонтерский центр по оказанию помощи гражданам с 8:00 до 20:00 по телефону 54-18-98;

- на бесплатную горячую линию ОНФ и волонтеров-медиков по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, 8-800-200-34-11, а также по телефону регионального отделения 56-42-68.

Не выходя из дома можно оформить подписку на «Молодой ленинец». Для этого достаточно обратиться по телефону отделения почтовой связи по месту жительства или телефону горячей линии «Почты России» 8-800-1-000-000 или 89374160053. В назначенный день на дом придет почтальон и на месте оформит подписку.

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Гость|06.04.2020 15:09|

penzainform.ru писал(a):

Газета «Молодой ленинец» в соответствии с распоряжением губернатора отнесена к товарам первой необходимости
два раза перечитал.

Что за бред?

Продажная газетенка теперь товар? Еще и первой необходимости?

Гость|06.04.2020 15:12|

Все правильно. В печатной прессе меньше хлама, чем льют по федеральным телеканалам.

Гость|06.04.2020 15:49|

Вот это новость ! Заживём теперь, хоть 2 месяца дома просидим,хоть 5 !

Гость|06.04.2020 15:51|

Гость писал(a):

Газета «Молодой ленинец» в соответствии с распоряжением губернатора отнесена к товарам первой необходимости
Ей задницу необходимо вытирать? Чем она необходимее других изданий? Кто будет стричь купоны?

Гость|06.04.2020 16:11|

Хорошая альтернатива туалетной бумаге,да ещё и с доставкой.

Гость|06.04.2020 16:12|

Первая необходимость ? Реально плохо с головой.

Гость|06.04.2020 16:13|

Офигеть! Вот это реклама изданию сделана....

Имя: Гость
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