История Пензы: Газету «Перестрой» закрыли из-за критики власти

01.07.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Володарского давно кардинально перестроена, от ее старого облика практически ничего не осталось. Особенно это касается нижней части. На территории между 6-м и 16-м строениями по современной улице Володарского когда-то стоял большой особняк.

Он принадлежал дворянину Кошелеву, но, как это часто происходило в те времена, дом, естественно, сдавался в аренду. Пожалуй, самым известным арендатором стала редакция газеты «Перестрой».

Дело в том, что в годы Первой русской революции правительство несколько смягчило требования к цензуре и разрешило открывать частные издательства. Этим незамедлительно воспользовался Николай Езерский, председатель регионального отделения партии кадетов.

Именно он и разместил в доме Кошелева редакцию. И хотя по сути газета «Перестрой» являлась печатным органом вышеупомянутой политической силы, тем не менее журналисты все же писали о происходящем в городе, коммунальных проблемах и культурной жизни края.

Их трудоспособности остается только позавидовать, ведь «Перестрой» выходил ежедневно и при этом стоил всего 5 копеек. Впрочем, долго издание не просуществовало. Из-за постоянной критики в адрес правительства и лично императора через год газету закрыли.