03.04.2020 | 10:26

С 30 марта максимальная величина пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Право на такую финансовую помощь имеют граждане, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала безработного периода. До того они должны состоять в трудовых отношениях не менее 26 недель. Также на максимальное пособие могут рассчитывать безработные предпенсионного возраста.

Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. Он напомнил, что Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении в 2020 году максимального размера пособия по безработице.

Министр пояснил, что центры занятости населения полностью обеспечены финансами, поступившими из федерального бюджета, на выплату пособия официальным безработным.

Тем, кто уже зарегистрирован в центре занятости, перерасчет произведут автоматически.

Тем же, кто еще только собирается зарегистрироваться, следует воспользоваться порталом службы занятости Пензенской области 58zan.ru (при условии регистрации на портале государственных услуг) или электронной почтой и направить заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и скан-копию паспорта.

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