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Общество | Министр труда рассказал, кому положено максимальное пособие по безработице

03.04.2020|10:26
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С 30 марта максимальная величина пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Право на такую финансовую помощь имеют граждане, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала безработного периода. До того они должны состоять в трудовых отношениях не менее 26 недель. Также на максимальное пособие могут рассчитывать безработные предпенсионного возраста.

Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. Он напомнил, что Правительство Российской Федерации приняло решение об увеличении в 2020 году максимального размера пособия по безработице.

Министр пояснил, что центры занятости населения полностью обеспечены финансами, поступившими из федерального бюджета, на выплату пособия официальным безработным.

Тем, кто уже зарегистрирован в центре занятости, перерасчет произведут автоматически.

Тем же, кто еще только собирается зарегистрироваться, следует воспользоваться порталом службы занятости Пензенской области 58zan.ru (при условии регистрации на портале государственных услуг) или электронной почтой и направить заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и скан-копию паспорта.

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Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость|03.04.2020 12:02|

Опять кручу верчу!

Гость|03.04.2020 12:11|

penzainform.ru писал(a):

С 30 марта максимальная величина пособия по безработице составляет 12 130 рублей
И даже такая мелочь не для всех.

Гость|03.04.2020 12:12|

И даже такая жалкая подачка не для всех.

Гость|03.04.2020 12:27|

12 тысяч это максимальное пособие, а должно быть минимальное. А максимальное хотя-б 2 мрота нужно делать.

Гость|03.04.2020 12:28|

Майоров уволили?222

Гость|03.04.2020 12:42|

Минималку будут платить при всех озвученных условиях,если зарплата составляла порядка 25.000 руб.если этих условий нет, то выплата составляет до 1.500 руб. ЭТО ЗАБЫЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ!!!!

Гость|03.04.2020 12:47|

penzainform.ru писал(a):

Также на максимальное пособие могут рассчитывать безработные предпенсионного возраста.
а во сколько лет начинается предпенсионный возраст?

Гость|03.04.2020 14:10|

Гость писал(a):

а во сколько лет начинается предпенсионный возраст?
во сколько раньше выходили на пенсию 55 и 60

Гость|03.04.2020 14:14|

Качан - КАНЧАЙ!

Гость|03.04.2020 14:35|

С 2002 года ходил на эти биржи занятости..

Не смешите они и в хорошие годы предлагали работу на которую ГАСАРБАЙТОРЫ НЕ ШЛИ и непойдут.

Какие то издёвки что бы людям стало ясно что социализм у нас в 1991 году кончился, ну или уж точно в 1993 с растрелом парламента ,во главе с алкашом.

Лучше не будет это уже точно.

Гость|03.04.2020 14:41|

А у нас столько по приказу за апрель работающие получат. ПТПА.

Гость|03.04.2020 18:20|

у него сайт тупит,ошибку выдаёт,а нам залечивает обращайтесь через сайт на время самоизоляции.

Гость|03.04.2020 18:27|

Гость писал(a):

у него сайт тупит,ошибку выдаёт,а нам залечивает обращайтесь через сайт на время самоизоляции.
есть такое и чо делать?

Гость|03.04.2020 18:35|

Содействие в поиске подходящей работы - это и есть встать на биржу удаленно ?

Гость|03.04.2020 20:59|

министр ты лучше скажи, почему на бирже такие хамки сидят. почему не ставят на биржу и как выживать на самоизоляции? нет работы из за возраста, не поставили на биржу, да еще сиди тут без ничего! у вас вон у всех рожи лоснятся, а тут хлеб купить не на что. спасибо дали написать...вирус вирус достали уже

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