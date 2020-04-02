02.04.2020 | 16:36

Администрация Пензы борется с так называемым блошиным рынком на Тернопольской улице в микрорайоне Арбеково, где по субботам и воскресеньям идет торговля подержанными вещами.

«Неоднократно сотрудники органов местного самоуправления и правоохранительных органов пытались пресечь несанкционированную торговлю. Особое беспокойство стихийный рынок вызывает в связи с распространением коронавирусной инфекции. Стоит учитывать, что COVID-19 представляет опасность в первую очередь для пожилых людей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В ближайшие выходные по стихийному рынку пройдет профилактический рейд с участием полиции.

«Администрация города напоминает про режим самоизоляции и рекомендует неукоснительно его соблюдать и воздержаться от посещения места несанкционированной торговли на Тернопольской», - предупредили в пресс-службе.

29 марта впервые за годы существования прекратил работу блошиный рынок в районе Гидростроя, действовавший по воскресеньям. Объявления о том, что ярмарка выходного дня работать не будет, появились на этой территории заранее.

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