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Общество | Власти Пензы проведут рейды по блошиному рынку на Тернопольской

02.04.2020|16:36
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Администрация Пензы борется с так называемым блошиным рынком на Тернопольской улице в микрорайоне Арбеково, где по субботам и воскресеньям идет торговля подержанными вещами.

«Неоднократно сотрудники органов местного самоуправления и правоохранительных органов пытались пресечь несанкционированную торговлю. Особое беспокойство стихийный рынок вызывает в связи с распространением коронавирусной инфекции. Стоит учитывать, что COVID-19 представляет опасность в первую очередь для пожилых людей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В ближайшие выходные по стихийному рынку пройдет профилактический рейд с участием полиции.

«Администрация города напоминает про режим самоизоляции и рекомендует неукоснительно его соблюдать и воздержаться от посещения места несанкционированной торговли на Тернопольской», - предупредили в пресс-службе.

29 марта впервые за годы существования прекратил работу блошиный рынок в районе Гидростроя, действовавший по воскресеньям. Объявления о том, что ярмарка выходного дня работать не будет, появились на этой территории заранее.

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Гость|02.04.2020 17:01|

Рынок на Тернопольской народный!

Гость|02.04.2020 17:06|

Гость писал(a):

Генералы злоупотребили с застройщиком

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Объявления о том появились на этой территории заранее

Гость|02.04.2020 17:21|

Только ОМОН сможет искоренить эту антисанитарию !

Гость|02.04.2020 17:28|

Единая Россия собралась разгонять и штрафовать свой типичный "ядерный" электорат в виде старых пердунов? И кто ж за вас тогда проголосует после этого?

Гость|02.04.2020 17:29|

Ярмарку на Арбековском рынке надеюсь не закроют?

Гость|02.04.2020 17:32|

Ярмарку закрыть обязательно как источник распространения коронозаразы

Гость|02.04.2020 17:33|

а как ещё людям выживать сейчас

Гость|02.04.2020 17:34|

Тебе, гость 17.32 сказали, что новых случаев нет. Значит кв19 в Пензе успешно побежден

Гость|02.04.2020 17:34|

За единую Россию проголосуют адекватные люди хотящие стабильности и мира

Гость|02.04.2020 17:35|

Гость писал(a):

За единую Россию проголосуют адекватные люди хотящие стабильности и мира
За этих воров? Ты серьёзно?

Гость|02.04.2020 17:37|

Путин дал ещё месяц неработы

Гость|02.04.2020 17:38|

Гость писал(a):

Путин дал ещё месяц неработы
Путин забрал целый месяц работы !☝️

Гость|02.04.2020 17:39|

В России всегда воруют к сожалению

Гость|02.04.2020 17:40|

Отдыхаем сидим дома до майских

Гость|02.04.2020 17:42|

Рынок нужный, но не в настоящее время. Необходимо предоставить территорию для таких видов деятельности и за чисто символическую плату.

Имя: Гость
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