29.03.2020 | 15:24

В воскресенье, 29 марта, горожанка Ксения поделилась с редакцией портала PenzaInform.ru впечатлениями от посещения торговых точек областного центра.

«Будто во время войны. Впервые за годы своего существования блошиный рынок в районе Гидростроя закрылся. Об этом черными буквами на красном фоне гласит объявление», - рассказала пензячка.

Женщина добавила, что бывали дни, когда покупателей и торговцев там было немного, к примеру, на Пасху. Теперь же пустые ряды производят пугающее впечатление.

Отделы промышленных товаров и кафе в ТРЦ «Ритэйл» тоже встретили ее табличками о закрытии.

«Побывала в гипермаркете «Радуга». Ажиотажа нет, толпы покупателей тоже. Все-таки дошло до людей, что безопаснее как можно реже выходить из дома. Работают лишь несколько касс. Люди, стоя в очереди, стараются держаться друг от друга на расстоянии. Многие посетители в масках. Кассиры и продавцы, кстати, тоже в масках и перчатках», - отметила Ксения.

Горожанка, по ее словам, побывала и на расположенном рядом с «Радугой» продовольственном рынке.

«Продавцы всячески пытаются завлечь клиентов, делают очень хорошую скидку. Кстати, не все в масках и перчатках. Ну это и понятно: из аптек исчезло все это. Народ бойко расхаживает по рядам», - поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что не все пензенцы откликнулись на призыв властей сидеть дома, чтобы избежать заражения коронавирусом. Так, пары, семьи с детьми, группы молодых людей были замечены на площади Ленина, у Спасского собора.

29 марта губернатор Иван Белозерцев напомнил жителям региона о необходимости самоизоляции.

«Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, решили посвятить выходные походам по общественным местам.

Дорогие земляки! Напоминаю вам о необходимости профилактики. Остановить распространение коронавируса поможет только ограничение социальных контактов», - написал глава региона.

В настоящее время диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у пяти жителей областного центра. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

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