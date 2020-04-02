02.04.2020 | 16:21

В целях сохранения здоровья - своего и окружающих - пензенцы на время прекратили занятия на Олимпийской аллее. Там только птицы поют и ветер гоняет по дорожкам опавшую листву. Лишь изредка среди деревьев мелькают фигуры прохожих.

Прокат закрыт. На тренажерной площадке показываются лишь осмелевшие на безлюдной территории грызуны.

Директор парка имени В. Г. Белинского в дистанционном режиме обратилась к горожанам.

«Мы просим всех на сегодняшний момент воздержаться от посещения и территории парка, и спортивных площадок, и детских игровых комплексов; воздержаться от прогулок по Олимпийской аллее, чтобы не заболеть самим и не принести инфекцию своим родным и близким, тем, кто находится рядом с вами», - призвала Елена Савельева.

Тишина стоит и в жилых дворах. В одном на горке и качелях размещены объявления от имени чиновников администрации города.

Наряду с масками и антисептиками для рук все большим спросом пользуются сигнальные ленты. Их десятками метров развешивают на игровых площадках, чтобы уберечь детей от инфекции.

Роспотребнадзор страны выпустил памятку для родителей. Роспотребнадзор страны выпустил памятку для родителей. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, отнесены детские площадки во дворах и парках. В разных жилых массивах они огорожены лентами, причем не только по периметру - обмотаны и отдельные комплексы.

«Если сами родители не будут сознательными, то не убережет», - отметила прохожая.

А вот гулять с малышами на собственных приусадебных участках, согласно памятке Роспотребнадзора, можно, но только с соблюдением всех остальных рекомендаций.

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