02.04.2020 | 18:04

С пензенских улиц исчезли троллейбусы и почти пропали автобусы - городское управление транспорта и связи ввело очередные изменения. Несколько дней назад в рамках борьбы с распространением коронавируса на треть сократили количество машин, выходящих на линии.

Самоизоляция граждан привела к тому, что пассажиропоток снизился на 80%. Из-за этого в депо отправились все троллейбусы. Есть и другие изменения.

«По трем маршрутам большого класса автобусы заменены автобусами малого класса - это маршруты № 66, 70, 82с - с сохранением всех льготных проездов. То есть мы просто большие автобусы убрали и теперь ездят автобусы малого класса», - сообщил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Многие пензенцы, которые испытывали острую необходимость передвижения по городу, ощутили изменения, внесенные в режим работы общественного транспорта.

«Автобусы и троллейбусы не ходят, одни маршрутки», - отметила женщина.

«Транспорта стало очень мало, и интервал у них большой. Я с работы на маршрутке ехала», - пояснила пензячка.

«Очень долго стою на остановке. Раньше - за 5 минут», - рассказала девушка.

Несмотря на просьбы не покидать свои квартиры, многие жители областного центра не отказываются от реализации собственных планов и отправляются по важным делам. Пусть даже троллейбусы и не ходят.

«Еду за молоком - сегодня четверг, мне на рынок привозят домашнее молоко. Сейчас до рынка - и обратно домой. Я прихожу и мою руки, ем очень много чеснока и меда. Каждый день моюсь с мылом. Я духом сильный, думаю, что у меня очень сильный иммунитет», - высказался житель Пензы.

Те, кто ранним утром пытался попасть на свои рабочие места, убедились, что борьба с коронавирусом вышла на новый уровень. Жители города в социальных сетях начали делиться фотографиями с остановок, заполненных людьми.

В управлении транспорта и связи признали, что, действительно, по результатам проведенного мониторинга на маршруте № 54, по которому курсируют последние автобусы с большим количеством мест, машин не хватало.

«Уже внесены корректировки, добавлены две единицы уже сегодня. С завтрашнего дня количество единиц на 54-м маршруте увеличится еще на пять единиц. Я думаю, что ситуация, которая была сегодня, разовая и в ближайшие день-два жители в утренние и вечерние часы ощутят, как в автобусах и в маршрутках станет свободнее», - подчеркнул Михаил Глушков.

Ограничительные меры введены на неопределенный срок - на время, пока будет действовать режим борьбы с распространением коронавируса.

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