01.04.2020 | 09:44

Во вторник, 31 марта, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал обращение к горожанам. Оно появилось на странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

«По федеральным и региональным каналам информации много, но на местном уровне нет. Считаю необходимым рассказать вам из первых уст объективную информацию о том, что происходит в городе, и ответить на накопившиеся вопросы», - начал свое послание мэр.

Сергей Златогорский отметил, что на 31 марта в Кузнецке нет случаев заболевания коронавирусом и горожан с первичными положительными тестами. Но, по мнению градоначальника, соблюдать меры предосторожности обязательно всем.

«В Пензенской области уже 12 случаев доказанных, но, наверное, еще будут. На проверке, насколько я знаю, ряд моментов есть. Сейчас на проверке факт один из Сосновоборска. Вирус может зайти необязательно из-за границы или столицы», - подчеркнул мэр.

В своем обращении Сергей Златогорский коснулся вопроса дефицита масок в городских аптеках. В скором времени проблема должна решиться. Частное предприятия Кузнецка наладит третью линию по пошиву этого медицинского изделия. Планируется выпуск нескольких тысяч штук в день.

«Дефицита не будет», - резюмировал градоначальник.

С 31 марта в Кузнецке, по примеру Пензы, начали обрабатывать дезинфицирующим раствором места массового скопления людей, в том числе остановочные павильоны.

Затронул Сергей Златогорский и вопрос работы детских садов.

«Они у нас работают. Даже там, где один ребенок приходит, все равно детский сад работает. Просьба к родителям: для того чтобы мы могли планировать работу детских садов, заранее уведомляйте администрацию, планируете ли вы завтра прийти. А так детсады будут работать столько, сколько нужно», - подвел итог мэр.

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