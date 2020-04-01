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Общество | Мэр Кузнецка обещал горожанам устранить дефицит масок

01.04.2020|09:44
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Во вторник, 31 марта, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал обращение к горожанам. Оно появилось на странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

«По федеральным и региональным каналам информации много, но на местном уровне нет. Считаю необходимым рассказать вам из первых уст объективную информацию о том, что происходит в городе, и ответить на накопившиеся вопросы», - начал свое послание мэр.

Сергей Златогорский отметил, что на 31 марта в Кузнецке нет случаев заболевания коронавирусом и горожан с первичными положительными тестами. Но, по мнению градоначальника, соблюдать меры предосторожности обязательно всем.

«В Пензенской области уже 12 случаев доказанных, но, наверное, еще будут. На проверке, насколько я знаю, ряд моментов есть. Сейчас на проверке факт один из Сосновоборска. Вирус может зайти необязательно из-за границы или столицы», - подчеркнул мэр.

В своем обращении Сергей Златогорский коснулся вопроса дефицита масок в городских аптеках. В скором времени проблема должна решиться. Частное предприятия Кузнецка наладит третью линию по пошиву этого медицинского изделия. Планируется выпуск нескольких тысяч штук в день.

«Дефицита не будет», - резюмировал градоначальник.

С 31 марта в Кузнецке, по примеру Пензы, начали обрабатывать дезинфицирующим раствором места массового скопления людей, в том числе остановочные павильоны.

Затронул Сергей Златогорский и вопрос работы детских садов.

«Они у нас работают. Даже там, где один ребенок приходит, все равно детский сад работает. Просьба к родителям: для того чтобы мы могли планировать работу детских садов, заранее уведомляйте администрацию, планируете ли вы завтра прийти. А так детсады будут работать столько, сколько нужно», - подвел итог мэр.

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Гость|01.04.2020 10:19|

ХОРОШО

Гость|01.04.2020 10:19|

В США отправили дефицита не будет, сказочник. так нуждаются в помощи.

Гость|01.04.2020 10:45|

Может мэр Кузнецка и в Пензе устранит дефицит с масками? Много аптек ещё задолго до самоизоляции обошла, на меня в аптеках смотрели как на инопланетянку. Неужели наш губернатор не знает об этой проблеме?

Имя: Гость
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